LKA-Neubau in Hannover: Start für Kriminaltechnisches Institut erst 2022

Hannover

Nach dem Desaster um den geplatzten Neubau des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen haben Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) und Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Donnerstag den Zeitplan für eine Alternative präsentiert. Demnach soll ab 2020 mit der Sanierung alter Gebäudeteile des LKA Am Waterlooplatz begonnen werden – auch die völlig heruntergekommene Liegenschaft in der Schützenstraße (List) soll aufgehübscht werden. Nach Angaben der beiden Ressort-Chefs könnten 2022 die Bagger für ein neues Kriminaltechnisches Institut (KTI) – das Herzstück eines LKA-Neubaus – anrollen.

Sanierungen Am Waterlooplatz

Konkret sei eine umfassende Sanierung der vorhandenen Gebäude am Standort Am Waterlooplatz und die Errichtung einzelner Neubauten vorgesehen. Dabei sollen die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in mehrere Einzelprojekte aufgeteilt werden, um so schneller Aufträge an Bauunternehmen vergeben zu können, heißt es in einer Mitteilung.

Mit dem Bau des KTI könne erst 2022 begonnen werden. Der hohe Technisierungsgrad dieses speziellen Laborgebäudes erfordere erheblichen Planungsaufwand. Deshalb müsse das Dienstgebäude in der Schützenstraße, in dem sich das vorhandene Kriminaltechnische Institut befindet, mit in die Baumaßnahmen einbezogen werden. Dort sind Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten vorgesehen, um die Leistungsfähigkeit dieser Spezialdienststelle auch für den Übergangszeitraum garantieren zu können, so die Minister.

Ungeziefer in der Schützenstraße

Die Liegenschaft in der Schützenstraße hatte in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen gemacht, weil das Gebäude ziemlich heruntergekommen ist. Sogar Ungeziefer-Befall hat es dort schon gegeben.

Im Sommer hatte die Landesregierung die ursprüngliche Planung für den LKA-Neubau gekippt. Der Grund war, dass die Kosten explodiert waren. Die veranschlagten 130 Millionen Euro reichten für den damaligen Entwurf nicht aus. Für die beabsichtigten Sanierungen gibt es grünes Licht vom Finanzminister: „Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel stehen bereit.“

Von Britta Mahrholz