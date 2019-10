Hannover

Weiterhin fehlt jede Spur von dem Mann, der im Mai das Auto eines LKA-Beamten aufgebrochen hat. Die Polizei fahndet immer noch nach einem Verdächtigen, der beim Geldabheben gefilmt wurde. Hat er auch die sensiblen Daten des Beamten gesichtet? Das wollen die Ermittler herausfinden und bitten Zeugen nun erneut, bei der Suche zu helfen. Auf den jüngsten Zeugenaufruf hin, hat sich niemand gemeldet.

Dabei hatte der Fall im Sommer hohe Wellen geschlagen und das Landeskriminalamt ( LKA) in Erklärungsnot gebracht: Im Mai war der Wagen eines LKA-Mitarbeiters vor dem Kinderkrankenhaus auf der Bult aufgebrochen worden, wobei unter anderem eine Tasche mit vertraulichen Dokumenten gestohlen wurde. Das kam jedoch erst deutlich später über Medienberichte heraus. Im Juli hatte sich Innenminister Boris Pistorius (SPD) daraufhin vor dem Innenausschuss des Landtags erklären müssen.

In der Südstadt Geld abgehoben

Der Auslöser: Der LKA-Mitarbeiter hatte seinen Pkw am 9. Mai zwischen 15.40 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz der Kinderklinik an der Janus-Korczak-Allee abgestellt. Als er zurückkam, war der Wagen aufgebrochen. Der Autoknacker hatte diverse private sowie dienstliche Unterlagen mitgehen lassen, ein Diensthandy – und auch die EC-Karte, die offenbar auf den Tarnahmen des Beamten ausgestellt war. Den Pin-Code soll er in der Nähe der Karte aufgewahrt haben.

Damit hob der auf den Fotos und Videos zu sehende Verdächtige am selben Tag bereits zwischen 15.50 Uhr und 15.53 Uhr an einem Geldautomaten auf einem Tankstellengelände an der Marienstraße (Südstadt) Geld ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Offensichtlich hatte er oder ein Komplize den Wagen bereits kurz, nachdem er abgestellt worden war, aufgebrochen.

Nach drei Tagen tauchte die Tasche buchstäblich wieder auf. Ein Angler fand sich im Uferbereich der Ricklinger Kiesteiche. LKA und Ministerium betonten danach, dass die Akten vermutlich nicht durchgesehen oder gar kopiert worden seien. Auch aktuell geht das LKA davon aus, dass die darin enthaltenen sensiblen Daten nicht missbräuchlich genutzt wurden. Von dem Verdächtigen fehlt seitdem jedoch weiterhin jede Spur. Auch das LKA-Diensthandy ist nicht wieder aufgetaucht.

Captain America auf dem Shirt

Mit Videoaufnahmen die den Unbekannten beim Geldabheben zeigen sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter. Er ist etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Bei der Tat war er mit einer grauen Basecap mit einem schwarzen Aufkleber, einer dunklen Sonnenbrille sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Darunter trug er ein graues Shirt mit dem Aufdruck „Captain America“. Weiterhin war er mit einer dunklen Jogginghose sowie grauen Schuhen mit auffälligen bläulichen Schnürsenkeln bekleidet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Von Simon Polreich