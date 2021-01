Hannover

Die Schule ist geschafft, das Abitur haben sie in der Tasche. Doch seit der Pandemie hat sich viel für junge Menschen in Deutschland verändert. Einige mussten ihre Reise ins Ausland absagen, Pläne komplett umwerfen. Und auch für Studierende ist seit Beginn der Pandemie vieles anders: Statt im Vorlesungsgebäude finden die Veranstaltungen nun online statt. Und nun wurden an der Leibniz Universität Hannover auch noch kurzfristig die Präsenzklausuren abgesagt. Bei vielen Studierenden sorgt das für Unmut.

Eine von ihnen ist Luzie van Herck. Die 21-Jährige hat vor rund einem Jahr in Hannover angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Seit acht Wochen bereitet sie sich auf die Klausuren vor. „Wir Studierenden haben uns schon im Dezember gefragt, wieso die Uni an den Präsenzklausuren festhält“, sagt sie im Gespräch mit der NP. Die Lage sei einfach viel zu unsicher, als dass Klausuren mit bis zu 200 Studierenden geschrieben werden könnten. Dass die Leibniz Universität für ihre Entscheidung, die Klausuren für dieses Semester abzusagen, solange gebraucht hat, kann sie nicht verstehen. „Für uns kam die Nachricht eine Woche vor Klausurbeginn dann ziemlich überraschend. Wir alle haben fest damit gerechnet, unsere Prüfungen ablegen zu können.“

Studierende fühlen sich im Stich gelassen

Luzie van Herck fühlt sich im Stich gelassen. „Es wird zu Recht viel über Schülerinnen und Schüler diskutiert, aber auch für uns ist diese Zeit anstrengend.“ Es sei wesentlich schwieriger, sich die Semesterinhalte alleine beizubringen, als in Arbeitsgruppen. Am Tag lernt sie zehn Stunden für ihr Studienfach. „Es wäre schön gewesen, wenn die Uni auch unsere Situation wahrgenommen hätte.“

Statt sich aber schon zu Beginn des Lockdowns, als die Infektionszahlen besonders hoch waren, für eine Absage zu entscheiden, wartete das Präsidium der Hochschule bis vergangene Woche. Kurzfristig teilte es den Studierenden mit, dass die Präsenzklausuren bis zum 1. März ausgesetzt werden, in dieser Zeit könnten Ersatzleistungen erbracht werden.

Die Sprecherin der Universität sagte gegenüber der NP: „Diese Entscheidung dient dem Gesundheitsschutz aller Beteiligten – Studierenden wie Beschäftigten – und dient der Kontaktreduzierung im Schulterschluss mit der Gesellschaft in dieser hochkritischen Phase.“ Entscheidungen würden aber in den seltensten Fällen von allen getragen.

Studie: Pandemie wirkt sich nachteilig auf Studierende aus

Doch den Studierenden geht es weniger um die Entscheidung an sich, vielmehr ist für sie der Zeitpunkt ein Ärgernis. Leonie Burneleit hatte die Absage der Präsenzklausuren gefordert, weil ein Festhalten daran „unzumutbar“ gewesen wäre. Die 21-Jährige studiert Geowissenschaften und ist überzeugt: „Das hätte man aber vorausschauender planen können.“ Viele Lehrende seien von der kurzfristigen Absage überrascht gewesen, einige hätten in kürzester Zeit viel für die Studierenden auf die Beine gestellt. Dennoch könnten manche Klausuren nicht stattfinden, würden in das nächste Semester geschoben. „Das bedeutet für viele von uns zusätzlichen Stress.“

Studierende kommen wegen der Corona-Pandemie ohnehin deutlich schlechter mit dem Lernpensum zurecht. Eine Studie der AG Hochschulforschung der Universität Konstanz und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover, die am Montag veröffentlicht wurde, ergab, dass viele mit dem Pensum überfordert seien. Bundesweit wurden 28.000 junge Menschen befragt. 62 Prozent von ihnen klagten über Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Lernstoffs. Mehr als jeder Zweite (57 Prozent) gab an, Probleme bei den Prüfungsanforderungen zu haben.

Die Studierenden stehen nämlich nicht nur vor der Herausforderung, ihr Lernpensum zu bewältigen, für viele ist auch pandemiebedingt der Nebenjob weggefallen. Carsten Bierbach (45) vom Asta Hannover ist überzeugt, dass die Studierenden in der politischen Debatte vergessen werden. „Es werden eindeutig zu wenig Gelder bereitgestellt.“ Ein Teil der jungen Menschen müsste zurück zu den Eltern ziehen, einige ihr Studium sogar kurzfristig aufs Eis legen. „Dass die Klausuren jetzt auch noch zum Problem der Studierenden werden, darf nicht sein.“ Die Leibniz Universität müsste mehr Geld für die Ausstattung in die Hand nehmen. Die Digitalisierung laufe nur schleppend, einige Lehrende würden keine Online-Veranstaltungen anbieten.

Die Sprecherin der Hochschule machte deutlich: „Das Präsidium weiß auch um die Studierenden, die bereits viele Herausforderungen hervorragend gemeistert haben. Das Präsidium setzt auch in dieser Phase auf die Flexibilität, Lösungsorientiertheit und Kreativität des Teams von Lehrenden und Studierenden.“

„Studieren ist wieder ein Luxus geworden.“

Jan Fritz (34), Präsident vom Fachschaftsrat Naturwissenschaften, genügt das nicht – auch er weiß um die angespannte Situation an der Leibniz Universität. „In vielen naturwissenschaftlichen Fächern gehören Praktikumsanteile zur Semesterleistung. Schon vor der Pandemie waren dafür die Räume knapp. Mit den Hygienekonzepten hat sich die Situation noch einmal zugespitzt.“ Er fordert, dass die Hochschule mehr Alternativen auf den Weg bringt. Daneben müsste etwas an den horrenden Semesterbeiträgen verändert werden. „Studieren ist wieder ein Luxus geworden“, ist er überzeugt.

Trotz der Abschaffung der Studiengebühren gibt es noch immer Semesterbeiträge. In Hannover sind die im Bundesdurchschnitt am höchsten: Studieren kostet an der Leibniz Universität im Sommersemester immerhin 434,19 Euro, 50 Prozent machen das Semesterticket aus. Die Fahrkarte gilt in ganz Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Zum Vergleich: An der Otto von Guericke Universität Magdeburg muss man im Sommersemester nur 129,90 Euro bezahlen. Dafür kann man mit dem Semesterticket aber auch nur im Stadtgebiet fahren.

Luzie van Herck kann das Ende der Pandemie kaum erwarten. Ihr fehlen die Kontakte zum Lernen. Kurz vor den Klausuren ist sie aber froh, dass ihre Lehrenden so schnell Alternativen finden konnten. „Das ist für uns wirklich wertvoll.“ Langfristig wünschen sich die Studierenden aber mehr Gehör.

