Kurve an der Oper: Stadt Hannover kapituliert – und asphaltiert

Hannover

Vier mal schon hat die Stadt das kaputte Pflaster in der Kurve zwischen Oper und Kröpcke reparieren lassen. Immer wieder traten dort Schäden auf. Teile der Fahrbahn sackten ab, Steine lockerten sich und rappelten beim Überfahren. Jetzt hat die Stadt offenbar kapituliert. Sie will den Bereich in der zweiten Jahreshälfte 2021 asphaltieren. Es wäre dann das fünfte Mal in fünf Jahren, dass die Straße an dieser Stelle aufgerissen wird.

Zuvor hatte die Stadt noch die zuständige Baufirma für die Schäden verantwortlich gemacht. Noch im Oktober 2020 ließ sie die kaputten Stellen erneut ausbessern und sperrte dafür die Kurve. Sie machte vor allem „Mängel in der Bauausführung“ für die Probleme verantwortlich und nahm die Baufirma in Regress.

Stadtbaurat wollte zwischen Oper und Kröpcke schickes Pflaster

Das Pflaster hatte Stadtbaurat Uwe Bodemann durchgesetzt. Er wünschte sich in diesem zentralen Bereich nicht nur eine optisch ansprechende Gestaltung. Das etwas höher gelegte Pflaster sollte auch den Verkehr beruhigen. Dass dieses schon nach fünf Jahren durch Asphalt ersetzt wird, begründet die Stadt mit einem „deutlich erhöhten Linienbusverkehraufkommen“.

Bis Dezember 2020 hielten an der Haltestelle Kröpcke die Üstra-Linien 100, 200 und 267. Seit dem Fahrplanwechsel seien zusätzlich die Üstra-Linien 120 und der von der Region bis zum Kröpcke verlängerte SprintH-Bus 800 dazu gekommen. Das Pflaster genüge „diesen Anforderungen nicht mehr“, erklärt die Stadt.

Nicht gemacht für Busverkehr: Das Pflaster, das durch Asphalt ersetzt werden soll, weil sich dieses unter dem Gewicht der schweren Fahrzeuge immer wieder lockerte. Quelle: Michael Wallmüller

FDP: „Die ganze Sache ist echt ein Gag“

Aus Sicht von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke greift diese Erklärung allerdings zu kurz. „Die ganze Sache ist für mich echt ein Gag. Der Belag hat auch schon vorher den Belastungen nicht Stand gehalten. Deshalb war es vielleicht von Anfang an ein Planungsfehler“, vermutet er. Zudem kritisiert er, dass die Region „viel zu spät mitgeteilt“ habe, dass sie in diesem Bereich mehr Busse fahren lassen will. Da gebe es „offenbar Abstimmungsprobleme“.

Weil die Stadt das erhöhte Busaufkommen für die Notwendigkeit des Austauschs des Pflasters gegen Asphalt verantwortlich macht, will sie, dass sich die für den Nahverkehr zuständige Region an den Kosten beteiligt. Inklusive des Baus einer neuen Bushaltestelle im Bereich der Georgstraße 34 und 38, gegenüber des Haupteingangs der Oper, liegen diese bei 588.000 Euro.

Problem-Pflaster sollte auch am Hauptbahnhof verlegt werden

127.000 Euro davon übernehmen das Land und die Region, weil es sich beim Bau der Bushaltestelle um eine Maßnahme zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs handelt. Der Großteil der Kosten entfällt allerdings auf den Umbau der Straße im Bereich der Kurve auf einer Länge von 185 Metern Länge. Damit diese weiterhin zu den angrenzenden Bereichen passt, soll laut Stadt eine „hell eingefärbte Oberflächenbeschichtung mit Natursplitt“ aufgetragen werden. Gespräche über eine Kostenbeteiligung der Region auch an dieser Maßnahme laufen, so die Verwaltung.

Geplant war der Einbau des Problem-Pflasters auch auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof, wo aktuell noch die alten Gleise der Stadtbahnlinie 10 liegen. Auch dort soll wegen der vielen Busse Asphalt zum Einsatz kommen. „Da wurde zum Glück noch rechtzeitig die Notbremse gezogen“, berichtet FDP-Mann Engelke.

Von Christian Bohnenkamp