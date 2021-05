In Hannover hat die volle Windel eines Kindes (2) zu einem kuriosen Unfall mit einer Stadtbahn geführt. Ein Vater (44) hatte in der Nordstadt seinen Porsche am Fahrbahnrand abgestellt, um seiner Tochter die Windel zu wechseln. Dabei krachte eine Bahn gegen eine Tür seines Autos.