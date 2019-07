Hannover

Sind die Kunstrasenplätze Tausender Sportvereine schon bald unzulässig? Das von der Europäischen Union geplante Verbot von Mikroplastik bedroht die grünen Felder. Von 2022 an soll das Gummi-Granulat, dass bei den Plätzen als Unterlage verwendet wird, verboten werden. Die Vereine müssten dann umrüsten oder den Platz neu bauen. Beides könnte die meisten Vereine in den Ruin stürzen. Bereits jetzt setzt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Kunstrasenplätze ein.

„Wir können das nicht wuppen“

Die hannoverschen Sportvereine reagieren besorgt auf das mögliche Verbot: „Wenn das so kommt, wäre das eine Katastrophe“, sagt Sven Othersen, der 50-Jährige leitet die Fußball-Sparte beim SC Hemmingen-Westerfeld. „Uns beschäftigt dieses Thema sehr, wir können das als Verein nicht wuppen.“ Schlimmstenfalls müsste der Platz gesperrt werden. „Dann verlieren wir Mitglieder.“ Derzeit trainieren 23 Mannschaften mit rund 400 Sportlern auf dem Platz. Auch der Schulbetrieb würde darunter leiden. Othersen fordert: „Es ist wichtig, dass man uns unter die Arme greift.“ Vom Deutschen-Fußball-Bund erwartet er vor allem Aufklärung.

Daniel Steinmüller (38), Fußball-Spartenleiter des TSV Wennigsen, sieht das etwas entspannter: „Wir warten ab, bis das konkret wird. Wir können sowieso nichts ändern.“ Zudem habe der Verein unabhängig davon vorgesorgt. „Der Platz muss sowieso etwa all zwölf Jahre saniert werden. Dafür legen wir die ganze Zeit etwas zurück. Wenn es dann noch die Übergangszeit von sechs Jahren gibt, sind wir eh wieder mit der Sanierung dran.“ Und ohne Übergangsfrist? „Das warten wir ab. Wir würden dann auf Sponsoren und unseren Förderverein hoffen, der sehr gute Arbeit macht.“

Hockeyvereine bleiben größtenteils verschont

Gar nicht von diesen Sorgen betroffen ist dagegen der Deutsche Hockey Club Hannover: „Unsere Plätze sind ganz anders aufgebaut, wir sind also ganz entspannt“, sagt Hans-Hermann Alex, Präsident des Deutschen Hockey Clubs Hannover. „Anders als die Fußballplätze sind unsere Plätze gar nicht verfüllt“, erklärt er auf NP-Anfrage. Dennoch reagiere er solidarisch. „Für die Fußballsparten tut uns das natürlich leid, das wird für einige Vereine sehr schwierig.“ Dem stimmt auch Günter Küster, Präsident des Vereins Hannover 78, zu. „Wir haben das Problem nicht, da wir Vollkunstrasen haben.“ Der sei nicht mit Mikroplastik verfüllt. „Ein übliches Verfahren für Hockeyplätze“, so Küster.

Hannover 96 hat in der Akademie in der Eilenriede drei Kunstrasenplätze. Nach Angaben von 96-Sprecher Heiko Rehberg sind dieses „Plätze der neuesten Generation.“ Ob Mikroplastik verwendet wurde und falls ja, welche Art davon, könne er derzeit nicht sagen. „Wir werden uns jetzt Einschätzungen zu dem Thema bei den jeweiligen Herstellern und auch Sachverständigen einholen“, kündigte Rehberg an.

Platz in Gehrden erst zwei Jahre alt

Die Stadt Gehrden hat im Jahr 2017 einen Kunstrasenplatz eröffnet. „Damals wurde ein Granulat-Sand-Gemisch verwendet“, erklärt Stadtsprecher Frank Born. Zum Nachfüllen werde ausschließlich Quarzsand verwendet. Ob die Verwendung des Gemischs beim Bau des Platzes Folgen habe, sei noch nicht bekannt. „Wir würden dann hoffen, dass wir unter eine Bestandsregelung fallen“, so Born.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums erläutert, dass es sich bei dem Verbot um Neueintragungen oder das Nachfüllen handeln würde und nicht um den Abriss bestehender Sportplätze. Zudem stehe noch gar nicht fest, ob die EU-Kommission ein Verbot von Plastik-Einstreumaterial für Kunstrasensportplätze vorschlagen werde. Doch wenn doch, könnte auch das Verbot zum Nachfüllen Probleme bereiten. Denn nur durch das regelmäßige Nachfüllen werden Löcher gestopft. Passiert das nicht, kann der Platz nicht genutzt werden.

Kunstrasenprogramm der Stadt nicht betroffen

Nach Angaben des Deutschen-Fußball-Bundes gibt es in Deutschland mehr als 6000 Kunstrasenplätze. Wie viele es in der Region Hannover sind, ist nach Angaben von Sprecherin Christina Kreutz nicht bekannt. Auch die Stadt Hannover hat keine genauen Zahlen. Zumindest gebe es keine Plätze, die mit Plastik verfüllt sind, so Stadtsprecher Udo Möller auf NP-Anfrage. „Es gibt lediglich vier ältere Kleinspielfelder, die mit Plastik verfüllt sind.“ Wie damit umzugehen sei, würde sich zeigen, wenn ein solches Verbot in Kraft treten würde. Weiter heißt es: „Da eine sechsjährige Übergangsfrist geplant ist, würden diese Felder dann ohnehin nicht mehr bespielt werden.“

Bei dem von der Stadt geplanten Kunstrasenprogramm, in dessen Rahmen bis zu zehn neue Kunstrasenplätze entstehen sollen, würden mit Plastik verfüllte Felder keine Rolle spielen. „Dafür sind mit Sand verfüllte Felder vorgesehen“, weiß Möller.

So ist es auch beim SV Wacker Osterwald. „ Unser Platz ist 16 Jahre alt, im nächsten Jahr gibt es sowieso einen Neuen, der dann mit Sand verfüllt ist“, erklärt Michael Koch, erster Vorsitzender des Vereins.

Von Cecelia Spohn