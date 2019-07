Hannover

Rund um das mögliche Verbot von Mikroplastik sind die Vereine in Sorge um ihre Zukunft. Die Europäische Union erwägt Gummigranulat, dass bei Kunstrasenplätzen als Unterlage verwendet wird, von 2022 an zu verbieten (NP berichtete). „Wenn das so kommt, wäre das eine Katastrophe“, sagt Sven Othersen, Fußball-Spartenleiter beim SC Hemmingen-Westerfeld. Genau wie er fühlen sich auch viele andere Vereine alleine gelassen und vor allem unzureichend informiert. Zwar gibt es inzwischen Alternativen zu dem problematischen Gummigranulat – doch der Austausch ist mit massiven Kosten verbunden.

Austausch kostet bis zu 75.000 Euro

Grundsätzlich liegt die Lebensdauer eines mit Sand, Kork oder Gummigranulat verfüllten Platzes bei zehn bis 15 Jahren. Lennart Kern, Sprecher des Sportplatzbauunternehmens Heiler betont: „Jüngere Plätze austauschen ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht wenig nachhaltig.“ Schließlich ist das auch nicht grade günstig: „Der Austausch des Granulats kostet für einen durchschnittlichen Platz etwa 40.000 bis 50.000 Euro.“ Tobias Müller, Sprecher des Herstellers Polytan, spricht gar von 75.000 Euro für einen Austausch des Gummigranulats in Kork.

Kern plädiert stattdessen für Alternativen, um den „Austrag des Gummigranulats zu minimieren.“ Wichtig sei dabei das regelmäßige Absaugen des überschüssigen Granulats auf der Oberfläche, insbesondere in den Randbereichen. Zusätzlich können Filter am Ende der Entwässerung eingebaut werden. Außerdem empfiehlt das Unternehmen eine Schleuse aus speziellen Rinnen und Gummimatten, in der die Spieler das Granulat verlieren. Neue Kunstrasenplätze hingegen sollten nur noch mit ökologischen Einfüllmaterialien wie Sand und Kork gebaut werden.

NFV fordert „ausreichend lange Übergangszeiten“

Neben den Vereinen fordert auch der Deutsche Fußball-Bund, nach dessen Angaben es bundesweit mehr als 6000 Kunstrasenplätze gibt, „mehr Klarheit und einen stärkeren Blick auf die Belange des Sports.“ Günter Distelrath, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes fordert „ausreichend lange Übergangszeiten, mindestens für die übliche Nutzungsdauer solcher Plätze.“ Das sei nötig, um an der Basis einen funktionierenden Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und den Vereinen notwendigen Investitionsschutz zu gewährleisten. „Es darf nicht sein, dass mögliche Umrüstungen zu Lasten der Vereine gehen.“

Martin Bäumer, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Niedersächsischen Landtag, unterstützt das Verbot der EU. Es gebe inzwischen andere Möglichkeiten, als die Plätze mit Plastikgranulat zu verfüllen. „Allerdings dürfen wir unsere Sportvereine nicht alleine lassen“, betont er. Daher sei die Forderung Seehofers, dass es eine Übergangsfrist gebe, mehr als verständlich. „Ebenso sollten Bund und Land die Vereine finanziell bei der Umrüstung ihrer Kunstrasenplätze unterstützen.“

Kunstrasenprogramm der Stadt nicht betroffen

Bei dem von der Stadt Hannover geplanten Kunstrasenprogramm, in dessen Rahmen bis zu zehn neue Plätze entstehen sollen, spielen mit Plastik verfüllte Felder nach Angaben der Stadt keine Rolle. „Dafür sind mit Sand verfüllte Felder vorgesehen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. SPD-Sportpolitiker Angelo Alter fordert in Bezug auf existierende Plätze ein schnelles Handeln seitens der Verwaltung: „Es muss bei den bestehenden Plätzen umgehend eine Abfrage gemacht werden, welches Material sie verwendet haben, um ihnen frühzeitig eine Hilfestellung geben zu können.“ Auch Grünen-Umweltexperte Mark Bindert begrüßt das mögliche Verbot: „Es wird Zeit, dass das Mikroplastik aus der Umwelt verschwindet. Es gibt bereits sehr gute Alternativen.“

Der Aufbau eines Kunstrasenplatzes Ein Kunstrasenplatz ist in mehreren Schichten aufgebaut. Ganz unten liegt eine elastische Schicht, die den Sportler vor Verletzungen schützen soll, darauf kommt anschließend der Rasenteppich. Um die Halme entsprechend zu stabilisieren, werden auf diese Schicht wiederum bis zu 25 Kilogramm Sand pro Quadratmeter gebracht. Am Ende kommt optional eine Schicht aus Sand, Kork oder Gummigranulat hinzu, die den Spielkomfort erhöht. Jährlich müssen davon 200 bis 400 Kilogramm Material nachgefüllt werden. Früher bestand das Gummigranulat aus geschredderten Altreifen, inzwischen gibt es auch andere Gummigranulate. „Diese bestehen zu 70 Prozent aus natürlichen Rohstoffen“, erklärt Tobias Müller, Sprecher der Herstellers Polytan. Das Unternehmen forscht derzeit an einem Granulat, dass ausschließlich aus Naturstoffen besteht.

Von Cecelia Spohn