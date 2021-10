Kunstprojekt „Replikation“: Kesselhaus der Faust erstrahlt für ein Wochenende

Hannover

Über die westliche Wand des Kesselhauses auf dem Faust-Gelände bewegen sich seltsame Wesen. An der Südseite drehen sich weithin sichtbar Räder, und wer im Norden an der Leine entlang radelt, findet sich, künstlerisch verfremdet, auf der hier gelegenen Wand wieder. Zumindest am Wochenende vom 8. bis 10. Oktober: Dann ist dort „Replication“ zu erleben, ein Multimedia-Projekt der Kunsthalle Faust.

„Der Titel bezieht sich auf die Möglichkeiten eines Systems, Kopien von sich selbst anzufertigen“, erklärt Harro Schmidt, Kurator des Projekts und Direktor der Kunsthalle. Von ihm stammen die bewegten Räder, deren Herkunft ganz analog Flüssigkeiten in sich drehenden Gefäßen sind – auf Overhead-Projektoren.

Der letzte Zeuge: Das Kesselhaus auf dem Faust-Gelände, imposantes Überbleibsel der ehemaligen Bettfedernfabrik, wird an diesem Wochenende von Künstlerinnen und Künstlern illuminiert, hier von Harro Schmidt. Quelle: Villegas

Ähnlich mondän entstanden die seltsamen Wesen von Anne Nissen: Die hannoversche Künstlerin arbeitet normalerweise mit Aquarellen. Das, was des Betrachters Auge als Geschöpfe interpretiert, sind eigentlich verlaufende Farben, die sie animiert und in Reihen und Spalten zusammengefügt hat.

Seltsame Wesen: Die Installation „Follow“ von Anne Nissen. Quelle: Villegas

Hightech kommt wiederum von der US-deutschen Künstlerin Marjam Oskoui, die eine Performance im virtuellen Raum zweidimensional auf die Ostseite des Gebäude projiziert. Politisch wird es beim Italiener Javier Krasuk, der seine trügerisch dreidimensionalen Bilder im Kesselhaus mit Statements zur Lage der Welt unterfüttert.

Konzentriert: Florencia Brück bereitet ihre interaktive Installation vor. Quelle: Villegas

Teil der Kunst werden können die Besucher in der interaktiven Installation der Mailänderin Florencia Brück: Sie hat eine Kamera auf die Faust-Wiese gerichtet und verteilt LED-Lampen. „Malen mit Licht“ nennt sie ihr Vorgehen und bezieht sich damit auf Impressionisten wie Monet, nur dass es halt in Echtzeit geschieht: Ein Programm übersetzt die Bewegungen der Erleuchteten in bewegte Bilder oberhalb des Faust-Biergartens Gretchen.

Sehr unterschiedliche Positionen also, denen eines gemein ist: Lichtkunst ist immer vergänglich. „Replication“ ist nur noch heute und morgen jeweils von 19 bis 22 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Stefan Gohlisch