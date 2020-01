Kunst-Projekt: Jeder Mensch kann kreativ sein

Hannover

Kreativität ist immer und überall, egal, über welche Fähigkeiten jeder einzelne verfügt. Zusammen mit 120 sehr unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten Kunst zu erschaffen, das hat Mansha Friedrich tatsächlich geschafft. Das Teilhabe-Projekt mit dem schönen Namen „Unity“ (Einheit) hat die Künstlerin – mit ihren „Kollegen“ – am Freitag in der Volkshochschule ( VHS) am Burgweg 14 (Mitte) vorgestellt.

Anrührende Kunstprojekte in der VHS

Bunte Bilder angereiht als Pyramiden, eine Art Riesenmobile mit zum Teil sehr fein ausgearbeiteten Tonskulpturen – die anrührenden Kunstprojekte wurden produziert von 120 Frauen, Männern und Kindern mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Friedrich leitete ein wenig an und ließ die kleinen und größeren Künstler ihre eigenen Kreativität aufspüren. Die Teilnehmenden etwa von der Step-Therapieschule, des Deutschen Taubblindenwerks und der „Gesellschaft für integrative Sozialdienste“ (GIS) haben an dem Projekt von Juni bis September vergangenen Jahres begeistert teilgenommen.

Farbe drücken statt mit Farbe malen

So auch Hauke Meier (22), der durch einen Sauerstoffmangel während der Geburt über verschiedene Einschränkungen verfügt und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Greifen aber ist sein Ding und so drückte Mansha Friedrich dem jungen Mann Farbtuben in die Hand, die er griff, drückte und auf diese Weise ein sehr persönliches farbiges Kunstwerk erschaffte. Seine Mutter Doris Meier-Bruhn ist froh, „dass mein Sohn solche Freude mit der neuen Freizeitbeschäftigung hat“.

Ausstellung:Am Freitagnachmittag wurde das Teilhabeprojekt "Unity" in der VHS eröffnet. Quelle: Nancy Heusel

Auch der 20-jährige Palästinenser Mohammad Arjaoui, der in der Step-Therapieschule gerade seinen Realschulabschluss nachholt, hat mit Elan und auch Stolz mitgemacht. „Für mich war das Gemeinschaftsprojekt so super, wir haben im Team ein Kunstwerk geschaffen“, sagt er und zeigt auf seine Tonscheibe in dem großen Mobile.

Friedrich möchte weitermachen

Für die gebürtige Berlinerin und Wahl-Hannoveranerin Mansha Friedrich das erste große inklusive Projekt, gedanklich ist sie schon beim nächsten. „Wenn ich wieder so tolle Kooperationspartner finde, kann das nächste Teilhabe-Projekt starten“, so die Künstlerin. Die Ausstellung „Unity“ ist bis zum 31. Januar anzuschauen.

Von Petra Rückerl