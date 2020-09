Kunst, Herrenhausen und „Spätsommar“: Die Tipps zum Wochenende in Hannover

Hannover

Wie ließ sich Kurfürstin Sophie inspirieren, als sie vor 300 Jahren die Herrenhäuser Gärten anlegen ließ? Das können Besucher bei einem Rundgang durch die barocken Gärten erfahren – auch, welche Rolle der Sonnenkönig Ludwig XIV. dabei spielte. Sonnabend und Sonntag starten die eineinhalbstündigen Touren jeweils um 14 Uhr, Treffpunkt ist der fürstliche Blumengarten. Mitmachen kostet sechs Euro plus acht Euro Garteneintritt (Ermäßigungen möglich).

Wer den Stadtteil List intensiver kennenlernen möchte, kann sich der Stadtteilführung am Sonnabend um 15 Uhr anschließen (Treffpunkt Lister Platz). Dann geht es zwei Stunden durch das beliebte Quartier im Osten von Hannover. Kosten: zwölf, ermäßigt neun Euro. www.visit-hannover.com

Erzählfestival in der Markuskirche

Zum 23. Mal wird in der Markuskirche das Festival der Erzählkunst in der Markuskirche ( Oskar-Winter-Straße 7) zelebriert. „Lebenslust und Todesmut“ heißt das Motto in diesem Jahr. Sonnabend erzählt Katharina Ritter (Foto) ab 19 Uhr in „Der weiße Tod“ von einer Schneewelt, die sich in ein Inferno verwandelt (18 Euro Eintritt). Sonntag um 15 Uhr beginnt das Musikmärchen „Neues Spiel, neues Glück – Noahs Reise“ für die ganze Familie (Eintritt: fünf Euro), in dem es um Vertrauen und Hoffnung geht. Es gelten alle Corona-Maßnahmen.

„Spätsommar“-Spaziergang im Zoo

Besonders sommerlich werden die Temperaturen wohl nicht beim „Spätsommar“-Spaziergang durch den Zoo am Freitag – aber trocken soll es sein. Der Zoo öffnet heute bis 22 Uhr, Besucher können den Tierpark in der Dämmerung und Dunkelheit erleben und ganz neue Perspektiven im indischen Dschungelpalast oder der Steppe am Sambesi gewinnen. Ab 16.30 Uhr gibt’s das Feierabendticket für zwölf, ermäßigt acht bis zehn Euro. Die Karten sind nur online buchbar unter www.zoo-hannover.de

Verkaufsoffener Sonntag

Möbel Hesse feiert 75-jährige Firmengeschichte und lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Um 13 Uhr beginnt der Verkauf in dem Möbelgeschäft in Garbsen-Berenbostel ( Robert-Hesse-Straße 3), aber schon ab elf Uhr ist geöffnet. Dann können sich Besucher die Ausstellung über die Geschichte des Unternehmens in der historischen Ziegeleischeune ansehen. Es gibt viele Aktionen und Gewinnspiele – es werden Tickets für eine Ballonfahrt, die Teilnahme an Kochkursen und eine Reise ins Salzburger Land verlost.

Kuersche spielt in Hemmingen

Unter dem Motto „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“ präsentiert das Leibniz-Theater Kultur bei Gartenmöbel Ludwig in Hemmingen ( Max-von-Laue-Straße 21). Freitag stellt Singer/Songwriter Kuersche dort sein neues Album „Wooden Chandelier“ vor. War der Musiker bislang vor allem von den Beatles inspiriert worden, mischt er nun auch Brit-Pop-Klänge in seine Songs. Los geht es um 18 Uhr, der Einlass beginnt um 17 Uhr. Das Konzert findet im Innenhof statt, bei Regen im Ausstellungsraum. www.leibniz-theater.de

Kunst und Kreatives

Lehrte lädt alle zwei Jahre zur großen Hobby-Kunst-Ausstellung ins Kurt-Hirschfeld-Forum ( Burgdorfer Straße 16) – auch in Zeiten von Corona. Unter strengen Hygieneregeln (Abstände, Masken, Einbahnstraßenregelung) können Besucher Sonnabend und Sonntag von elf bis 18 Uhr viele Kreatives entdecken. Mehr als 40 Aussteller zeigen Buchbindearbeiten, Puppen und Kleider, Kunst und Malerei, Schmuck- und Holzarbeiten. Der Eintritt kostet einen Euro, Kinder zahlen 50 Cent.

