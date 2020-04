Kundenansturm auf Hannovers Wochenmärkte: Warum die Stadt oft eingreifen muss

Hannover

Die Corona-Krise beschert den Wochenmärkten in Hannover einen neuen Kundenansturm. Das hat Folgen: Inzwischen brauchen fast alle Märkte mehr Platz, damit Käufer auch den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten können. Die Marktmeister der Stadt justieren ständig nach, um mehr Distanz zwischen Buden und Ständen zu schaffen. Am vergangenen Sonnabend musste allerdings durchgegriffen werden: Am Klagesmarkt löste die Stadt mit Unterstützung der Polizei den Wochenmarkt auf, weil an drei Ständen „die Abstandsregeln trotz Erinnerung nicht in ausreichendem Maße eingehalten“ wurden, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Am Moltkeplatz haben die Beschicker sich ebenfalls neu aufgestellt. „Wir haben extra unsere Plätze verschoben“, sagt Obst- und Gemüsehändler Frank Vorwald. Sein Stand ist so breit, dass zwischen ihm und Kunden deutlich mehr als 1,5 Metern Abstand gegeben ist. Extra-Lücken sind dazu da, um das Bezahlen zu ermöglichen. Aus seiner Sicht halten die Besucher die Corona-Regeln ein: „Die Leute sind auf Abstand sensibilisiert“, so der 58-Jährige.

Allerdings gibt es auf dem Moltkeplatz einige Ecken, an denen die Kunden durch Nadelöhre müssen. Dort fällt es bei etwas größerem Personenaufkommen schwer, tatsächlich die Distanz einzuhalten. Laut Dix wollen die Marktmeister, dass beim nächsten Verkaufstag die Stände und Buden so aufgebaut werden, dass auf dem Platz noch mehr Raum zur Verfügung steht.

Wie viele seiner Kollegen hat auch Fischhändler Jörg Wilke ein Schild aufgestellt, mit dem er Käufer bittet, mindestens eineinhalb Meter Abstand zu halten. „Ich schätze, 90 Prozent der Kunden halten sich daran“, sagt der 50-Jährige. Er und seine Mitarbeiter achten auch darauf, dass die Distanz stimmt. Die meisten Besucher haben Verständnis dafür, dass während der Corona-Krise manches anders läuft – abgesehen von wenigen Ausnahmen, berichtet Wilke.

Eigene Gefäße nicht erlaubt

So ist es im Kampf gegen das Virus nicht mehr erlaubt, dass Kunden eigene Gefäße mitbringen, die sie befüllen lassen, um Verpackungsmaterial zu sparen. „Ich hatte Leute, die mir gesagt haben, dann kaufe ich eben nichts“, so Wilke.

Die meisten Besucher haben Verständnis für die Corona-Regeln. Über die wenigen, die sich nicht dran halten, ärgert sich Kundin Birgit Roth. „Manchmal möchte ich Stacheldraht um mich herum haben“, sagt sie. Menschen, die das „Social Distancing“ ignorieren, gebe es aber nicht nur auf dem Wochenmarkt, sondern genauso im Supermarkt, der Drogerie oder beim Bäcker.

Die 60-Jährige geht nicht nur auf den Moltkeplatz, um Einkäufe zu machen, sondern auch, um – aus der gebotenen Distanz – mal wieder Bekannte zu sehen: „Ich vermisse die sozialen Kontakte sehr“, sagt die Hannoveranerin.

Schon drei Wochen nicht mehr im Supermarkt

Ulrich Reinhardt, der auf dem Wochenmarkt an der Badenstedter Straße Kunde ist, legt dagegen Wert auf Isolation. Er war schon seit drei Wochen in keinem Supermarkt mehr: „Wegen der Leute, die den Abstand nicht einhalten“, erklärt er. Am langen Stand von Gemüsehändler Pascale Hessemer (30) gibt es keine Distanzlosigkeit. „Hier klappt das ganz wunderbar“, versichert der Beschicker. Auf dem Badenstedter Markt haben aktuell nur drei Anbieter ihre Stände aufgebaut. Dort ist genug Platz für alle.

Distanz ist auf dem Wochenmarkt an der Badenstedter Straße kein Problem. Hier stehen aktuell nur drei Buden. Quelle: Mahrholz

Am Sonnabend sind auch am Klagesmarkt die Stände und Buden wieder geöffnet. Nicht nur die drei Beschicker, die vergangene Woche die Corona-Regeln nicht eingehalten haben, sondern alle Anbieter sind von der Stadt „noch einmal auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln eindringlich hingewiesen“ worden, so Sprecher Dix. Der Verwaltung ist daran gelegen, dass die Wochenmärkte auch in der Corona-Krise offenbleiben. Sie „erfüllen eine wichtige Versorgungsfunktion und das sollen sie auch weiter tun“.

