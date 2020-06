Kunden stinksauer: Eventim zahlt nicht vollen Preis für ausgefallene Konzerte zurück

Hannover

Aus seinem Traum, einmal mit seiner Ehefrau Paul McCartney live zu sehen, wurde nichts: Corona verhinderte das Konzert des Ex-Beatles am 4. Juni in Hannovers HDI-Arena. „Das war schon eine große Enttäuschung“, sagt Günter M. aus Hannover. Doch damit fing für ihn, wie für viele andere McCartney-Fans, der Ärger erst an: Ticketvertreiber Eventim zahlt nicht den vollen Preis zurück. Ohne Gründe zu nennen, werden bei vielen Kunden Beträge zwischen 10 und 30 Euro einbehalten.

„Es fing damit an, dass Eventim forderte, die Karten per Einschreiben zurückzuschicken, was ja schon die ersten Kosten verursacht“, erzählt M. der NP. Nach Tagen erhielt der Beatles-Fan dann Nachricht vom Ticket-Unternehmen: „Wir haben soeben eine Gutschrift von 218,48 Euro angewiesen“, teilte Eventim am 12. Juni mit. Der Betrag sollte spätestens in drei Tagen auf dem Konto des Kunden sein. Aber nicht nur, dass M. bis heute kein Geld erhalten hat. Auch der Betrag ist deutlich unter dem, was M. ursprünglich gezahlt hatte: „Die zwei Karten haben 249 Euro gekostet“, sagt M. „Rund 30 Euro werden einfach einbehalten – ohne Nennung von Gründen!“, ärgert sich der Hannoveraner. Selbst wenn man die „Nebenkosten“, wie Versicherung, Versand und Buchungsgebühr abrechnet, kommt man nur auf 235,50 Euro. „Die zurückgezahlte Summe wurde offenbar völlig willkürlich festgesetzt“, so der Kunde. „Versucht Eventim so noch etwas Geld rauszuschlagen?“

Verbraucherzentrale mahnt Transparenz an

Betroffen sind zahlreiche weitere Kunden – nicht nur in Bezug auf das Konzert des Ex-Beatles, sondern bei vielen abgesagten Veranstaltungen in ganz Niedersachsen, sagt Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Unsere Telefone laufen heiß“, sagt sie. „Und immer geht es um Eventim – und um verhältnismäßig kleine Beträge zwischen 10 und 30 Euro.“

Grundsätzlich habe der Kunde Anspruch auf die vollständige Erstattung des Kartenpreises abzüglich der Ticketversicherung, erklärt sie. Im Falle von Günter M. betrug diese Gebühr 8,78 Euro. Laut Covid-19-Veranstaltungsregelung muss dem Kunden dafür ein Gutschein über diese Summe angeboten werden – „es sei denn, der Veranstalter sagt, dies ist nicht sinnvoll“, so die Verbraucher-Juristin. Dies fand im Fall des Paul McCartney-Konzerts so statt. Veranstalter Hannover Concerts entschied sich für die Rückzahlung des Ticketbetrags. Warum Eventim einen Teil des Geldes aber offenbar flächendeckend einbehält, erschließt sich auch Körber nicht. „Für die Auszahlung muss die gleiche Summe gelten, wie für den Gutschein“, so ihre Rechtsauffassung. „ Eventims Praxis ist fragwürdig.“

Denn weder die Verbraucher noch der Verbraucherschutz erhielten bisher eine Erklärung für das einbehaltene Geld. „Auch in den FAQ auf der Unternehmensseite habe ich keinen Hinweis gefunden“, sagt die Juristin. Auf Anrufe und Mail der NP reagierte die Eventim-Pressestelle ebenfalls nicht. „Es mag ja sein, dass dem Unternehmen, das die Tickets lediglich vermittelt, weitere Kosten entstehen. Aber sie müssen transparent und nachvollziehbar gemacht sein.“

Kunden streben Sammelklage an

Eine Gruppe von Eventim-Kunden strebt inzwischen eine Sammelklage an, auch NP-Leser M. ist gewillt, sich der Klage anzuschließen. Doch welche Aussicht auf Erfolg hat sie? Juristin Körber räumt ihr keinen großen ein. „Wenn Eventim vor Gericht nachvollziehbar das einbehaltene Geld mit seinen Kosten begründet, könnte der Richter das Unternehmen lediglich dazu anweisen, die Kosten künftig genauer offenzulegen.“

Das sollte Eventim aus Sicht der Verbraucherschützerin aber in jedem Fall tun. So schnell wie möglich. „Sonst droht ein großer Imageschaden. Die Kunden werden ihre Schlüsse aus diesem Verhalten ziehen“, ist sie sich sicher.

Image-Schaden auch für Hannover Concerts?

Strahlt der Imageschaden möglicherweise auch auf Hannover Concerts ab, den Veranstalter des McCartney-Konzerts? „Uns lässt das Ganze nicht kalt“, sagt Concerts-Chef Nico Röger der NP. Jeden Tag sei er im Gespräch mit Eventim, um die Wogen zu glätten. Auf der einen Seite hat er Verständnis dafür, dass der Ticket-Service nicht die volle Summe zurückzahlt: „Es ist von Eventim ja tatsächlich eine Leistung erbracht worden“, sagt er und deutet an: „Dieses ganze System zu betreiben, ist von den Kosten her wirklich nicht ohne“, weiß Röger. Auf der anderen Seite sieht er aber auch Nachbesserungsbedarf: „ Eventim muss transparenter damit umgehen.“

Zudem sei die Corona-Situation für die ganze Branche äußerst schwierig: „Wenn früher mal ein Konzert ausgefallen ist, dann wurde aus Kulanz der gesamte Preis erstattet. Im Fall von McCartney wären das rund 38.000 Tickets.“ Seit rund drei Monaten falle aber jede Großveranstaltung aus – und damit gerate Eventim, wie auch Hannover Concerts finanziell in die Schieflage. So sei man gezwungen etwas Geld für die eigene Leistung einzubehalten. Wie genau sich die Kosten bei Eventim zusammensetzen, weiß Röger nicht: „Aber jedes Ticket hat eine andere Preisstruktur, ist mit anderen Prozenten hinterlegt. Daraus errechnet sich dann das einbehaltene Geld.“

Übrigens: Bei dem Konzert des Ex-Beatles habe sich Hannover Concerts – und nicht Eventim – gegen die sonst übliche Gutscheinlösung einbehalten bleibt, entschieden. „Wir hatten Kartenkäufer aus ganz Deutschland, die Paul McCartney sehen wollten. Viele könnten mit einem Gutschein für Hannover gar nichts anfangen.“ Ob McCartney-Fans bei Interesse nachträglich nun doch ein Gutschein für das ausgefallene Konzert – und damit etwas mehr Entschädigung – angeboten werden kann, will Röger nun prüfen.

