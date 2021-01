Hannover

Seit Montag ist es so weit: Die jüngste Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist in Kraft. Das heißt: Im Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Pflicht, medizinische Masken zu tragen. Die Üstra informiere die „Fahrgäste per Durchsagen, Anzeigen, Plakate und über unsere sozialen Kanäle“ darüber, teilte Sprecher Udo Iwannek mit. Die „Fahrausweisprüfer und der Sicherheitsdienst der Protec kontrollieren die Einhaltung. Bislang gibt es dabei keine Probleme. Fahrgäste, die keine medizinischen Masken tragen, sprechen wir an. Die meisten tragen aber bereits die korrekten Masken“, so Iwannek.

Auch bei der Polizei heißt es, die geänderte Verordnung habe noch zu „keinen größeren Einsätzen“ geführt, wie es Sprecher Michael Bertram ausdrückt. Besondere Schwerpunktkontrollen seien vorerst nicht geplant, „die Änderung ist ja noch ganz neu“. Die Beamten würden daher nur gerufen, wenn Einzelhändler oder die üstra sich bei der Polizei melde, weil es Ärger mit Kunden gebe.

Ruhe bewahren

Auf ein entspanntes Miteinander setzt der hannoversche Drogist Rossmann: Sie seien „auf das Verständnis und die Unterstützung unserer Kunden und Kundinnen angewiesen“, gibt Referentin Vivian Thürnau aus der Rossmann-Unternehmenskommunikation bekannt, „insbesondere mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Mehr denn je kommt es darauf an Ruhe zu bewahren, zusammenzuhalten und diese außergewöhnlichen Wochen mit gegenseitiger Rücksichtnahme gemeinsam zu meistern.“ Meist gelinge das, „auch in dieser für alle Seiten herausfordernden Situation“.

Die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Öffentliche Ordnung sprächen bisher vorrangig die Betreiber der Geschäfte an, die Kunden auf die neue Verpflichtung hinzuweisen. Sollten Verstöße auffallen, „wird im Moment noch ausschließlich aufgeklärt“, teilt Stadtsprecher Udo Möller mit. Immerhin sei die Verschärfung ja erst am Montag in Kraft getreten. Die Kontrollen wegen der medizinischen Masken unterschieden sich im übrigen nicht von den Kontrollen, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seit dem Frühjahr 2020 ohnehin durchführten.

