Kumpel bewusstlos getreten: Suff-Prügler muss drei Jahre ins Gefängnis

Hannover

Bier und Wodka hatten Arturas D. (31) und sein Zechkumpan zusammen im Hauptbahnhof getrunken – und das nicht zu knapp. 2,25 Promille hatte der 31-Jährige als er mit seinem Kumpel aneinandergeriet. Er trat seinem Freund aus dem Stand an den Kopf und dann, als dieser auf dem Boden lag, acht mal mit voller Kraft auf den Schädel. Jetzt muss der Litauer für einige Zeit ins Gefängnis.

Drei Minuten und 35 Sekunden hatte sein Opfer bewusstlos auf dem Boden gegenüber der Filiale des Schnellrestaurants gelegen – Aufnahmen von der Überwachungskamera hatte der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, Stefan Joseph, in voller Länge gezeigt – auch um dem Angeklagten die Folgen seiner Tat noch einmal vorzuhalten. Denn weder Arturas D. noch sein Kumpane können sich an die Vorfälle erinnern. Das Erfreuliche: Sein Opfer trug keine bleibenden Schäden von der brutalen Gewalteinwirkung davon.

Keine Unterbringung in Entzugsanstalt

Das legte der Richter bei seinem Urteil schuldmindernd für D. in die Waagschale. Ebenso wie das Schuldeingeständnis des Täters und seine geäußerte Reue. Eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt lehnte der Richter aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten jedoch ab. Drei Jahre Gefängnis lautete das Urteil am Freitag für den 31-jährigen Familienvater.

Von Simon Polreich