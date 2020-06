Hannover

Einen Bildungslockdown mit wochenlangen Schulschließungen – die Jahrgänge eins, fünf und sechs sind erst seit wenigen Tagen als letzte Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurückgekehrt – hat es in der niedersächsischen Schulgeschichte noch nicht gegeben. Umso erstaunlicher, dass sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in dieser Ausnahmesituation bislang kein einziges Mal direkt mit einem Brief an die Schüler im Land gewandt hat. Denn an Lehrkräfte und Schulleiter schreibt er hingegen jede Woche.

Briefe sollen mit den Zeugnissen verteilt werden

Wie die NP nun erfuhr, hat der Minister jetzt erstmals persönlich an die Schüler geschrieben. Die Briefe, die der NP vorliegen, sollen jedoch erst mit den Zeugnissen verteilt werden. In seinem Schreiben an die Grundschüler heißt es: „Das Coronavirus beschäftigt uns seit Monaten und hat die Schule und das Lernen in der letzten Zeit sehr verändert. Ihr konntet über einen langen Zeitraum hinweg eure Freunde nicht sehen und ich habe von vielen Kindern gehört, dass sie das richtig doof fanden, auch meinen Kindern ging es so.“

Lernen zu Hause ersetzt nicht das Miteinander in der Schule

Bei vielen Schülern habe das Lernen zu Hause gut geklappt, so Tonne: „Aber dennoch ersetzte dies nicht das Miteinander in der Schule und mit den Freunden. Zum Glück ist die Situation, wie wir sie im Moment erleben, ja nur eine Ausnahme.“ Persönlich richtet er in seinem Brief seine Worte an die Viertklässler, für die nun die Grundschule endet: „Wir hätten uns besonders für euch gewünscht, dass die letzten Wochen anders verlaufen wären, nun hoffe ich aber, dass eure Entlassung aus der 4. Klasse noch zu einem schönen Abschluss wird.“

„Ein bewegtes Schuljahr liegt hinter euch“

An die Schüler der weiterführenden Schulen schreibt der Kultusminister: „Ein bewegtes Schuljahr, wie wir es so noch nie erlebt haben und welches uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt hat, liegt hinter euch.“ Neben dem Lernen zu Hause seien die Abschluss- und Abiturprüfungen sicherlich die größten Herausforderungen in diesem Schuljahr gewesen. „Ich danke allen, dass diese Herausforderung angenommen wurde.“

Tonne : „Auch das Positive in der Krise sehen“

Dann ermutigt Tonne die Schüler, bei allen Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten, auch das Positive in der Krise zu sehen: „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir in Sachen Unterrichtsgestaltung auch kreative andere Wege gehen können, etwa durch Unterricht per Video und mit entsprechendem Material zu Hause. Diese Erfahrungen sollten wir uns alle bewahren und vielleicht in anderer Form ausbauen und weiterentwickeln.“

Kommission fordert Angebote in den Sommerferien Die Niedersächsische Kinder- und Jugendkommission hat angesichts von Einschränkungen wegen der Corona-Epidemie spezielle Angebote für Jugendliche in den Sommerferien gefordert. Rund 7000 eigentlich geplante Ferienaktivitäten von Kinder- und Jugendeinrichtungen in Niedersachsen ständen wegen der Epidemie auf der Kippe oder müssten ausfallen, teilte die Kommission am Mittwoch in Hannover mit. Die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit müsse nun stufenweise wieder öffnen, Jugendliche sollten in den Neustart von Angeboten eingebunden werden. Die Fachkräfte müssten weiterhin für die Arbeit mit jungen Leuten zur Verfügung stehen und sollten nicht in anderen Arbeitsfeldern eingesetzt werden, forderte die dem Sozialministerium unterstehende Kommission. Das Kultusministerium hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass „derzeit Konzepte für Lernangebote in den Sommerferien entwickelt“ werden. Dabei will das Land Akteure aus der Bildungslandschaft und deren Träger, etwa die Kirchen sowie Wohlfahrtsverbände, in die Angebote einzubinden. Allerdings lehnt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bisher ab, dass die Lernangebote in den Ferien verpflichtend sind. Auch Lehrkräfte will Tonne nicht zum Ferienunterricht verpflichten, stattdessen werde mit Studierenden geplant.

Landeselternrat forderte schon im Mai einen Elterbrief

Nette und ausblickende Worte des Kultusministers – viele Eltern hätten sich das in der Krise schon eher gewünscht. Bereits Ende Mai hatte der Landeselternrat die mangelhafte Informationskette des Ministeriums kritisiert. Die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine sagte: „Der Minister muss endlich auch die Erziehungsberechtigten regelmäßig und ausführlich durch einen Elternbrief über die neuesten Regelungen und Sondererlasse im Verlauf der Pandemie unterrichten.“ Vier Monate nach dem Lockdown ist es nun also bald soweit.

Von Britta Lüers