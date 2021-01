Hannover

Kultusminister Grant Hendrik Tonne sprach mit der NP über den Lockdown, die Rolle der Virologen und die Lage von Schulen und Kitas.

Herr Tonne, monatelang galten Schulen nicht als Treiber der Pandemie, nun forciert die Politik wieder drastische Schließungen und blendet damit die zum Teil dramatischen Folgen für Kinder aus. Können Sie sich diesen Wandel erklären?

Es ist kein Wandel. Die jetzigen Schließungen basieren nicht auf vermeintlich negativen Erfahrungen in Schule, sondern aufgrund eines Shutdowns zu dem jeder Teil der Gesellschaft einen erheblichen Beitrag leisten muss. Das schränkt leider auch Kita und Schule dann erheblich ein. Natürlich gibt es auch in Schulen Infektionen, Schulen sind kein Vakuum. Das hat auch nie jemand behauptet. Aber Schulen sind auch keine Treiber. Schon gar nicht im Wechselmodell Szenario B mit halben Gruppen, Abstand und Maske bis zum Platz. Dies sollte in der öffentlichen Debatte gelegentlich in die Abwägung mit einbezogen werden.

Gibt es für diese Maßnahmen des erneuten Bildungslockdown denn inzwischen überhaupt eine wissenschaftliche Evidenz oder basiert das weiterhin auf Vermutungen?

Je nach dem, wen man fragt, welche Disziplin und Denkschule vertreten wird, fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Das macht es auch so schwer. Wir müssen und wir wollen die unklare Lage bezüglich der Virusmutation entsprechend berücksichtigen. Aber mehr Perspektiven, über die wichtige Expertise der Virologen hinaus, täten jedenfalls gut. Es gibt auch Stimmen aus der Wissenschaft, die klar und deutlich pro Wechselunterricht votieren. Die Debatte wird mir häufig zu undifferenziert geführt. Zwischen „Schule zu“ und Unterricht in vollen Klassen gibt es noch mehr.

Lasse meine Tochter bestens Gewissens zur Schule

Die Mehrheit der Virologen sagt, geschlossene Schulen seien alternativlos. Glauben Sie nicht an die Wissenschaft? Auch ihre jüngste Tochter besucht die Grundschule. Haben Sie Angst um Sie?

Ich lasse meine Tochter besten Gewissens die Schule besuchen. Sie hat Freude an der Schule, die Regeln sind wirksam und werden eingehalten.

Auch Niedersachsens Ärztekammer-Präsidentin kritisiert Ihren Kurs. Fühlen Sie sich manchmal allein auf weiter Flur?

Ich wundere mich über manche öffentliche Einlassung, so auch über die angesprochene. Verbände der Kinder- und Jugendärzte haben gerade kürzlich die genau entgegengesetzte These vertreten. Die Diskussion bekommt eine gefährliche Schlagseite gegen Kinder und Jugendliche. Und da werde ich auch nicht müde gegenzuhalten und die Möglichkeiten von Bildung und Betreuung in der Pandemie unter Schutzvorkehrungen betonen, zum Wohle der Kinder. Wir brauchen eine gründliche Abwägung der jeweils berechtigten und wichtigen Interessen.

Tonne kritisiert Kanzlerin Merkel

Machen sich Politiker, insbesondere auch die CDU in Niedersachsen, die Entscheidung Schulen zu schließen, vielleicht zu einfach, weil man dies möglicherweise nur aus einer privilegierten, mitunter auch stark männlich geprägten Sichtweise heraus betrachtet? Und wie kann es sein, dass vor der Bund-Länder-Schalten zwar mehrere Experten angehört wurden, darunter aber keine Bildungs- oder Familienexperten?

Für Niedersachsen haben wir einen Kompromiss gefunden. Nun gibt es Szenario B plus Aussetzen der Präsenzpflicht. Ich glaube, dass alle Beteiligten sich einig sind, dass wir möglichst schnell zu einer klaren, verbindlichen und inzidenzbasierten Regelung zurückkehren wollen. Ich hätte auf weitere Veränderungen verzichten können, aber so bleiben die Grundschulen wenigstens offen. Was die Bund-Länder-Gespräche angeht kritisiere ich aber die Choreographie des Bundes vor den Gesprächen mit den Ländern. Hier werden regelmäßig im Vorfeld sehr einseitig virologische Positionen veröffentlicht, um den Druck und die Emotionalität vor den Verhandlungen zu erhöhen. Wir müssen und wollen diese Pandemie in den Griff bekommen und dafür bedarf es auch erheblicher Kontaktreduzierungen auch im Bildungsbereich. Aber die Stimme der Kinder und Jugendlichen muss in Zukunft lauter und wahrnehmbarer werden.

Bei manchen Aussagen von Politikern hat man schon den Eindruck, dass sich offenbar nicht alle in die Kinder hineinversetzen können, die nicht privilegiert sind. Sogar die Kanzlerin sagte nun, dass deutsche Akademikerkinder klar im Vorteil sind. Ist das nicht eine bildungspolitische Bankrotterklärung?

Für alle ist das eine harte Zeit, aber die Kinder, die bildungsferner aufwachsen, in beengten Wohnverhältnissen oder in schwierigem Elternhaus, die brauchen Schule ganz besonders. Die schullose Zeit wird für diese Kinder besonders schwer zu kompensieren sein. Für Niedersachsen lege ich hohen Wert darauf, dass wir uns insbesondere um diese Kinder und Jugendliche kümmern. Die oben aufgestellte These darf keinesfalls akzeptiert werden.

Nicht allein in Schulen müssen Kontakte reduziert werden

Der Bildungsauftrag des Staates war vor der Pandemie ein hohes Gut. Es drängt sich immer stärker der Verdacht auf, das dieses Gut leichter aufgegeben wird, als schärfere Maßnahmen in anderen Bereichen konsequent durchzusetzen. Erstaunlich ist, dass die Kanzlerin Kitas und Schulen in einem Atemzug mit Frisören nennt. Welchen Wert hat der Schul- und Kitabesuch in der Pandemie denn noch?

Ich bin sehr dafür, einen harten Kurs gegen das Virus zu fahren. Das darf aber nicht ein harter Kurs gegen Kinder werden. Schule und gemeinsames Lernen in kleinen Gruppen, mit Abstand und Maske, ist möglich und notwendig, bildungspolitisch aber auch aus Sicht von wenigstens minimalen sozialen Kontakten. In diesem Setting wird die Pandemie auch nicht hochgetrieben. Fakt ist, dass die Schulen und Kitas gerade einen sehr großen Beitrag bei den Kontaktbeschränkungen leisten. 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler gehen nicht in die Schule und sind quasi im Homeoffice. Andere gesellschaftliche Bereiche erreichen die Quote nicht annähernd, darauf darf der Blick intensiv gerichtet werden.

Das Schuljahr ist nicht verloren

Was bedeutet es aus Ihrer Sicht für die Schüler, wenn Unterricht in Schule nicht oder nur noch sehr unregelmäßig stattfindet? Ist das alles noch aufzuholen oder müssten alle Schüler ein Jahr dranhängen?

Pandemie-Bekämpfung und Bildung dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es ist wichtig, zu abgewogenen und differenzierten Entscheidungen zu kommen. Und dazu gehört auch, immer wieder anzupassen und nachzusteuern. Das machen für bei den Unterrichtsinhalten über Entschlacken, Zusammenschieben, Konzentration. Die Lernrückstände werden von den Lehrkräften bestmöglich aufgefangen – klar ist aber, je länger die Phase ohne Präsenzunterricht andauert, desto schwieriger wird es. Ich halte aber nichts davon, zum jetzigen Zeitpunkt Prüfungen abzusagen oder alle Schüler automatisch aufrücken zu lassen. Das Signal wäre: Das Schuljahr ist gelaufen und verloren. Das ist es aber nicht.

Offene Schulen können Härten der Krise etwas abfedern

Gibt es in Niedersachsen noch Bildungs- und Chancengerechtigkeit?

Die Pandemie ist nicht gerecht. Sie trifft diejenigen am härtesten, die es auch ohne Corona schon schwer haben. Für die Bildung gilt: Offene Schulen sind ein Beitrag, das abzufedern. Ich setzte mich dafür ein, dass kein Kind abgehängt wird.

Fakt ist leider auch, dass auch Niedersachsen die Zeit vor der zweiten Welle nicht ausreichend genutzt hat, um sich angemessen auf einen erneuten Wechsel ins Distanzlernen vorzubereiten. Oder würden Sie dem Satz zustimmen: Schulschließungen sind kein Konzept?

Es hat sich sehr viel getan in den letzten Monaten. Es dürften rund 160.000 Schüler-Laptops von den Schulträgern angeschafft worden sein, das Distanzlernen ist verbessert worden durch klarere Vorgaben und eine funktionierende Bildungscloud. Und natürlich durch mehr Routine in den Schulen. Das ist alles schon mal deutlich besser als im ersten Shutdown 2020. Aber am Ziel sind wir nicht, das Tempo muss weiter hoch bleiben. Und dass ein Szenario C ohne Präsenzunterricht immer schlechter ist als ein Szenario A oder B, das ist auch klar.

Die Leistung von Familien wird zu wenig gewürdigt

Warum bedanken sich Politiker, wie auch Sie, zwar stets bei Lehrern und gelegentlich auch bei Eltern, richten sich aber viel zu selten direkt an Kinder und Jugendliche, die von dieser Pandemie nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig besonders betroffen sein werden?

Das eine wie das andere ist notwendig, Dank an Lehrkräfte und an die Kinder und Jugendliche. Daher schreibe ich regelmäßig auch an Beteiligten. Bei den Schülerinnen und Schülern gilt es, sich tatsächlich sehr für ihren Langmut zu bedanken, zu werben fürs Durchhalten und zu erklären. Respekt gilt zudem den Eltern, die Homeoffice machen und gleichzeitig betreuen und bei der Schule helfen. Meiner Meinung nach wird die Leistung von Familien zu wenig gewürdigt und unterstützt. Im übrigen wende ich mich auch sehr regelmäßig an die Schülerinnen und Schüler.

