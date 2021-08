Seit Monaten wird in Niedersachsen über Lüftungsanlagen diskutiert. Nun will das Kultusministerium eine Förderrichtlinie auf den Weg bringen. Die Kritik von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), sie käme zu spät, kann man nicht nachvollziehen. Doch nicht nur der Oberbürgermeister äußert Kritik.

Mehr Lüftungsanlagen in Schulen: An der IGS Lehrte gibt es bereits einen Luftfilter. Doch bis das an allen Schulen so ist, werde es laut der niedersächsischen Kommunen noch eine ganze Weile dauern. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa