Kulturhauptstadt: So lief Hannovers Präsentation vor der Jury

Ein kleiner Windhauch reichte, um die Pappfiguren der Nanas und sogar König Ernst August zum Umsturz zu bringen. Gut, dass erst bei der Pressekonferenz danach etwas schief ging. Am Montag hatte Hannover seinen großen Live-Auftritt vor der Jury, die die Auswahl der Kulturhauptstadt 2025 trifft. Die wollte eigentlich vorbeikommen, sich ein Bild von der Stadt und ihren Ideen machen. Stattdessen mussten Stadt und Ideen rein in die digitale Welt. Die ganze Show mit rund 300 Beteiligten wurde per Live-Videokonferenz übertragen.

Ein vier Stunden langer Kraftakt in drei Akten. „Eigentlich war ein analoger Stadtrundgang geplant. Und plötzlich musste ich mich mit dem Medium des Livestreams auseinandersetzen“, berichtete Theatermacherin Lena Kußmann, die die künstlerische Leitung für den Auftritt hatte. Sonst ist sie – analog – für das Theater an der Glocksee zuständig.

Ihme-Zentrum soll Forschungszentrum für Kunst werden

Oper, Staatsballett, Theater, freie Künstler: „Es haben Leute zusammengearbeitet, die sonst nie zusammengearbeitet haben – und das alles auch noch unter Corona-Bedingungen“, sagte Kußmann. „Massiv“ sei der Zeitdruck gewesen, verkündete Inga Samii, die mit Melanie Botzki Hannovers Kulturhauptstadt-Bewerbung leitet. Binnen fünf Wochen habe man komplett auf einen digitalen Auftritt umstellen müssen. Das habe jedoch „überragend“ gut geklappt.

Allzu viel wollten die Verantwortlichen noch nicht verraten. Natürlich. Die anderen Städte – Nürnberg, Chemnitz, Magdeburg und Hildesheim – sind noch dran in den nächsten Tagen. Und die sollen sich nichts abschauen von der Hannover-Bewerbung. Dass sich der zweite Akt der Präsentation vor den Kulissen des Ihme-Zentrums abspielte, war allerdings kein Zufall. Dieses soll zum „Internationalen Zentrum für Künstlerische Forschung“ (IZKF) werden. Sowohl die staatlichen Kunstinstitutionen als auch die Freie Kunst sollen dort zusammenwirken. Mehr Details gab es noch nicht. Ihme-Zentrum-Investor Lars Windhorst soll allerdings seinen Segen gegeben haben für das auf erst einmal zehn Jahre angelegte Vorhaben.

Wegen Corona: Kulissen müssen Stadtrundgang ersetzen

Übrigens auch für den Fall, dass es nicht klappt mit der Kulturhauptstadt. Soweit denken will allerdings niemand. Denn Hannover hat, so sehen es die Macher, beste Chancen auf den Titel. „Wenn wir nach dieser Action nicht gewinnen, bin ich echt sehr sehr frustriert“, kündigte Ninia LaGrande an, die den virtuellen Jury-Besuch moderierte.

Sie hatte ihren großen Auftritt vor allem im ersten Akt, in dem sie vor 34 Kulissen, die das Schauspiel Hannover gebaut hatte, Projekte der hannoverschen Bewerbung vorstellte. Der zweite Akt waren verschiedene Stationen im Ihme-Zentrum. Es ging um dessen Vergangenheit, die ruppig-baufällige Gegenwart und eine hoffentlich bessere Zukunft, für die sich die Beteiligten auch durch die Kulturhauptstadt zusätzlichen Rückenwind erhoffen.

Moderatorin: Ninia LaGrande führte durch die Präsentation und rechnet mit dem Sieg. Quelle: Katrin Kutter

Entscheidung fällt am 28. Oktober

Weil die ein europäischer Titel ist, musste Hannover – der dritte Akt – sich auch der Unterstützung über die Grenzen des eigenen Landes hinaus versichern. Zugeschaltet waren Künstler aus Slowenien. Großbritannien, Serbien, Griechenland, Polen, Belgien und Schweden. Zudem waren für die Präsentation schon zuvor Einspieler gedreht worden, etwa auf der Raschplatz-Hochstraße, die im Kulturhauptstadtjahr gesperrt und zum Symbol für eine grüne Verkehrswende werden soll.

„Viele Fragen“ habe die Jury schon jetzt gehabt, berichtete Botzki. Weitere wird sie am nächsten Montag (26. Oktober) stellen, nachdem sie sich digital ein Bild von den anderen Bewerberstädten gemacht hat. Die finale Entscheidung soll am Mittwoch darauf (28. Oktober) fallen. Wenn nichts schief geht, zu Gunsten Hannovers.

