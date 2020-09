HANNOVER

Es war der Tag der gegenseitigen Geschenke. Erst überreichte Hannovers OB Belit Onay Ministerpräsident Stephan Weil das erste und inzwischen mit einem Designpreis hochdekorierte Bewerbungsbuch der Stadt für die Kulturhauptstadt, das so genannte Bid Book. Im Gegenzug überbrachte Weil der Stadt die Finanzierungszusage des Landes Niedersachsen über 25 Millionen Euro für den Fall, dass Hannover zur Kulturhauptstadt Europas 2025 gekürt wird. Das Geld kann die Stadt gut gebrauchen: Der Etat liegt bei etwa 80 Millionen Euro.

Am 21.September ist Abgabetermin für das 2. Bid Book

Der Rahmen für das Treffen der beiden Oberhäupter am Donnerstag war passend gewählt, es war das Sprengel Museum, dem Ort der Kunst schlechthin in Hannover. Mit dem Verschenken des ersten Bewerbungsbuches wollte die Stadt Dankeschön sagen dafür, dass das Land Hannovers Bewerbung bislang schon mit 500.000 Euro unterstützt hat. Weil, als Hannoveraner ja quasi bestens informiert über den Stand der Bewerbung, war als überörtlicher Landesvater da und füllte seine Pflicht zur Neutralität, die dieses Amt ja mit sich bringt, dann auch formvollendet aus.

ORT DER KUNST: Im Sprengel Museum überreichte Oberbürgermeister Belit Onay (Zweiter von links) Ministerpräsident Stephan Weil (Zweiter von rechts) das erste Bewerbungsbuch Hannovers zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Melanie Botzki (links) und Inga Samii (rechts) berichteten zudem über den Stand der Bewerbung. Quelle: Schaarschmidt

„Mit Hannover und Hildesheim hat Niedersachsen gleich zwei Bewerberstädte in der engeren Auswahl zur Kulturhauptstadt Europas. Die Landesregierung drückt beiden Städten fest die Daumen“, sagte der Ministerpräsident. Vielleicht nicht doch ein bisschen Lokalpatriotismus zugunsten Hannovers? Offizielles Nein vom Landesvater: „Von Amts wegen bewahre ich Neutralität.“ Dass die Bewerbung Hannovers aber wohl gut im Rennen liegt, das befand Stephan Weil dann aber doch: „Die Bewerbung Hannovers ist außergewöhnlich kreativ und innovativ. Nach der ersten Vorstellung heute bin ich sehr gespannt auf den weiteren Inhalt des Bid Books.“ Darum machten die beiden verantwortlichen Damen aus dem Bewerbungsbüro, Melanie Botzki und Inga Samii, allerdings auch am Donnerstag wieder ein großes Geheimnis. Designer Sebastian Peetz sei wieder mit dabei und am 21.September sei der Termin für die Abgabe des zweiten Buches bei der Kulturstiftung der Länder, sagten sie. Die werde dann von einem künstlerischen Beitrag begleitet.

„Chefsache“: OB kümmert sich direkt um die Bewerbung

Der OB war da schon etwas auskunftsfreudiger. „Ein Thema unserer Bewerbung ist das Ende des Zweiten Weltkriegs, das sich in 2025 zum 80. Mal jährt.“ Dazu werde es eine Vielzahl an (Kultur-)Projekten geben, die sich vor dem Hintergrund der sterbenden Generation der Zeitzeugen speziell der Gedenkkultur widmen würden. „Dabei sollen auch die Erinnerungsstätten des Landes eine Rolle spielen“, so Belit Onay. Apropos Oberbürgermeister: Der kümmert sich ab sofort als „Chefsache“ direkt um den Fortgang der Bewerbung, nachdem feststeht, dass Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf krankheitsbedingt noch länger ausfällt. Bis Ende Oktober wie es hieß. „Das Team der Kulturhauptstadtbewerbung um Melanie Botzki und Inga Samii macht so hervorragende Arbeit, dass ich mich da gar nicht so sehr mit reinhängen muss“, kommentierte Hannovers OB seine neue Rolle als Chef der Bewerbung.

KUNSTWERK: Das vom Designkünstler und Typograph Sebastian Peetz gestaltete erste Bewerbungsbuch Hannovers „Agora of Europe“ bekam zwei renommierte Designpreise. Den Red Dot Design Award in der Kategorie „Brands & Communication“ und den iF Design Award. Beide Preise stehen für herausragende Gestaltung. Quelle: Schaarschmidt

Wie geht’s nun weiter? Neben der Abgabe des 2. Bid Books im September gibt es noch zwei weitere Termine vor der Jury-Entscheidung, welche Stadt Kulturhauptstadt Europas 2025 wird. Das ist zum einen der Besuch der Jury am 16.Oktober in Hannover und die Präsentation Hannovers vor der Jury-Kommission am 26.Oktober. Beide Veranstaltungen sowie auch die Sieger-Verkündung finden wegen Corona digital statt. „Wir waren darauf vorbereitet, das eröffnet uns auch neue, ungeahnte Möglichkeiten“, sagte Inga Samii. Näheres dazu will die Stadt demnächst bekannt geben. Nur so viel schon: Am 28.Oktober plant das Bewerbungsbüro eine Art Public Viewing. Unter Coronabedingungen, versteht sich.

Von Andreas Voigt