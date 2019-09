Kulturhauptstadt: Hannover will „Agora of Europe“ werden

Hannover

Mit einem Roman will Hannover punkten – und mit überzeugenden Konzepten. Der Rote Vorhang im Rathaus fiel und gab den Blick frei auf eine Werbekampagne der besonderen Art – auf dem Rathausplatz waren hintersinnig gestaltete Wahlplakate aufgestellt, die klar machen sollen, warum Hannover den Titel braucht: „Fängt Ändern mit Wundern an?“. Oder „Wann kann man frau sagen“.

Was Hannover für Europa tun kann

Und ein kleines Wunder war das Bidbook, eigentlich ein vergleichsweise trockenes Werk, das exakt 38 Fragen der EU beantworten muss, warum Hannover Kulturhauptstadt werden soll. Und hier ist es als Roman angelegt, geschrieben vom prämierten hannoverschen Literaturjungstar Juan S. Guse („ Miami Punk“). Der schickt zwei hannoversche Geisteshelden auf Entdeckungsreise durch die Stadt: Dada-Gott Kurt Schwitters und Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz erklären, was Hannover für Europa tun kann.

Das ist auch der zentrale Gedanke, der Bewerbung: „Wir wollen nicht sagten, was Europa für die Städte tun kann, sondern wie die Städte den europäischen Gedanken voranbringen könnten“, so die Macher des Bidbooks.

Motto: „ Agora of Europe “

Hannover 2025 steht dann unter dem Motto „ Agora of Europe“: Die Stadt will mit dem Titelgewinn eine wie in der Antike kreative städtische Gemeinschaft einrichten, in der über die Zukunft des Kontinents nachgedacht wird. Dazu woll in der Stadtmitte (genauer Ort steht noch nicht fest) ein Kreativdorf eingerichtet werden mit Studios, Ateliers, Restaurants, Werkstätten, Bars, Lounges. Weiteres Agores (Diskussionsplattformen) sollen über die gesamte Stadt verteilt werden.

Konkret soll dabei der Cityring als Experimentierfeld für die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts etabliert werden – geplant ist dabei auch eine gewaltige Musikparade für den Frieden über den Cityring mit allen nur denkbaren musikalischen Sparten.

„Grüne Stadt“ soll wieder belebt werden

Die „grüne Stadt“, das Expo-Experiment, soll wieder belebt werden. Ein Haus der Religionen soll über verbindende Werte nachdenken.

Die Werbekampagne ist jetzt gestartet, die Plakate werden auch in Postkarten tausendfach verteilt – sie läuft bis Ende Oktober.

Im September wird das Bidbook in Berlin an die Jury übergeben. Im Dezember präsentiert sich die Stadt live. Wer in die zweite Runde kommt, steht am 12. Dezember fest. Acht Städte ( Hannover, Hildesheim, Zittau, Chemnitz, Nürnberg, Dresden, Gera, Magdeburg) bewerben sich um den Titel Kulturhauptstadt 2025, in die zweite Runde kommen dabei in der Regel zwei bis vier Bewerber. Sommer 2020 wird dann der Titelträger feststehen.

