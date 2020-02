Dieses Bewerbungsbuch ist ausgezeichnet

Hannover

Bis zum Titel Kulturhauptstadt 2025 ist es noch ein weiter Weg, mit dem Bewerbungsbuch, dem Bid Book, hat die Stadt Hannover aber schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt: Für sein eigenwilliges Design bekam es jetzt den iF Design Award 2020 für Produktgestaltung verliehen, immerhin einer der international renommiertesten Designpreise, der seit 1954 vergeben wird.

Das Bid Book gleicht einem aufwendig gestaltetem Kunstwerk: Den auffälligen Titelumschlag des Buches bildet ein filigran geschnittenes Relief aus kräftigem weißen Karton, das die Formensprache vom „Merzbau“ des Dada-Künstlers Kurt Schwitters aufgreift.

Innovative Gestaltung

In der kunstvollen Papierlandschaft sind zudem die Buchstaben „ Hannover“ zu erkennen – man sieht also schon von außen, worum es geht. Gestaltet hat das Bid Book Designer Sebastian Peetz: „Ich freue mich sehr. Der iF Design Award gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt.“

Die „ Agora of Europe“ aus Hannover setzte sich gegen 7300 Einreichungen aus 56 Ländern durch, die 78-köpfige internationale Jury habe die innovative Gestaltung, detaillierte Typographie und das Material überzeugt, so die Stadt. Die Schichten des Titels etwa sind mit einem Laser aus Kartonbögen geschnitten, die ökologisch erzeugt wurden.

Team wird vergrößert

Hannovers OB Belit Onay sagte: „Der Preis zeigt, dass sich die Einbindung der kreativen Szene ausgezahlt hat. Ich gratuliere dem Designer Sebastian Peetz und freue mich sehr, dass die iF Design-Jury das Bid Book als Gesamtkunstwerk ausgezeichnet hat, in dem sich Form und Inhalt optimal ergänzen.“ Und: Dieser Preis sei für das gesamte Team ein großer Erfolg und für die Bewerbung ein zusätzlicher Motivationsschub.

Ebenfalls gab die Stadt bekannt, dass das Kulturhauptstadt-Team um acht Mitglieder ergänzt worden ist, mit Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Literatur, Politikwissenschaft, Kunst, Performance und Dramaturgie. „Wir erweitern unsere Bewerbung um neue Perspektiven“, so Inga Samii und Melanie Botzki, die Teamleiterinnen.

Von Andreas Voigt