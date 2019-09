Hannovers Cityring wird zur Experimentierbühne

Hannover

Schon einmal sorgte Hannovers Cityring europaweit für Interesse. Die breiten, nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs neu angelegten Straßen galten als Musterbeispiel für die autogerechte Stadt. Der damalige Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht wurde dafür gefeiert. Heute, in Zeiten heftiger Klimawandel-Debatten, stehen seine Ideen umso mehr in der Kritik. Kein Zufall also, dass die Flächen rund um Hannovers Innenstadt zur Experimentierbühne im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung werden sollen.

Wie das ablaufen könnte, darüber hat sich der Bund Deutscher Architekten ( BDA) in Hannover Gedanken gemacht. Vertreter des Verbandes gehören auch dem Beirat an, der die Bewerbung begleitet. „Wir möchten, dass Hannover eine Beispielstadt wird, in der man neue Entwicklungen ausprobiert“, sagt Dilek Ruf, Vorsitzende des BDA Hannover. Der Cityring eigne sich dafür „ideal“. Er habe einen großen Maßstab, umschließe die City und sei zugleich die Verbindung zu den angrenzenden Stadtteilen.

„Vielleicht einfach mal den Aegi sperren“

Konkret sollen – zumindest, wenn Hannover Kulturhauptstadt werden sollte – immer wieder Teile des Cityrings für Aktionen und Experimente gesperrt werden. „Taktischen Urbanismus“, nennt Ruf die Methode. Die Flächen sollen zum Verhandlungsraum werden. Bürger diskutieren und streiten.

„Vielleicht sollte man einfach mal für einen Tag oder eine Woche den Aegi sperren und gucken, was passiert“, schlägt BDA-Vorstandsmitglied Patrick Gerstein vor. Vielleicht werde dann der eine oder andere zusätzlich mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und merken: Es funktioniert!

70 bis 80 Prozent der Flächen am Cityring stünden dem Autoverkehr zur Verfügung. Gerstein kann sich vorstellen, „das auf ein Minimum zu reduzieren“. Mehr Fahrradfahrer am Cityring wären aus seiner Sicht „ein Riesengewinn“.

Auch Wohnen und Kunstaktionen auf dem Cityring ?

Der BDA möchte aber nicht nur zum Verkehr experimentieren. In den drei Workshops, die der Verband zu dem Thema abgehalten hat, kam sogar die Idee auf, Flächen zu sperren, um dort temporäres Wohnen auszuprobieren. Auch Kunstaktionen soll es dort geben. „Und wenn wir merken, dass etwas Mist ist, können wir es sofort wieder zurückbauen“, sagt die BDA-Vorsitzende Ruf.

Ihr sei bewusst, dass „gerade Eingriffe in die Infrastruktur heftig sein können“ und eine „Operation am offenen Herzen“ seien. Allerdings würden immer nur Teile des Cityrings für die Experimente gesperrt. „Die Stadt wird es verkraften“, ist sie sich sicher. Sie hielte es ohnehin für „anmaßend, den Cityring komplett zurückzubauen“. Außerdem dürfe man „nicht nur Flächen für den Autoverkehr reduzieren“, sondern müsse „Alternativen bieten“.

Diskutiert wird über den Umbau des Cityrings schon lange. Im Rahmen des Citywettbewerbs „ Hannover 2020+“ hatten Architekten schon Entwürfe unter anderem zum Leibnizufer gemacht, bei denen Fahrspuren zu Gunsten eines breiteren Grünstreifens am Wasser wegfallen sollten. Auch beim Stadtdialog „Mein Hannover 2030“ war der Cityring Thema. Dort tauchte die Idee auf, dort Gebäude zu errichten. Eine Mehrheit für einen Umbau fand sich bisher aber noch nicht.

