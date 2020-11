Hannover

Am Ende der Aussprache gab es Blumen für die Kulturdezernentin und den Leiterinnen des Kulturhauptstadtbüros, viel Applaus vom Kulturausschuss, und es kullerte sogar die eine oder andere Träne über die Wange: Der Schlussstrich unter die Bewerbung Hannovers zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 am Freitag geriet zu einer recht emotionalen Angelegenheit – weil viele, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit der Bewerbung befasst waren, insgeheim mit dem Titel gerechnet hatten. Weil viel Leidenschaft, Herzblut und auch Überraschendes in die Bewerbung geflossen ist. „Wir haben einen absoluten Marathonlauf hingelegt, sind mutig gewesen und gut ins Ziel gekommen, auch wenn es nicht Platz eins geworden ist“, sagte Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Von „ Hannover hat nichts“ über „Jetzt.Hier.Alle“ bis „Normalität ist keine Option“ hatte die Stadt versucht, neue kulturelle Blickwinkel auf die Stadt anzusetzen.

Sieger des Wettbewerbs zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 wurde die Stadt Chemnitz, Hannover schaffte es immerhin in die Endrunde. Ende Oktober hatte die Kulturstiftung der Länder die Entscheidung bekannt gegeben, am Freitag veröffentlichte sie nun den Jurybericht. Demnach seien sechs Kriterien zu berücksichtigen gewesen: die Langzeitstrategie,die europäischen Dimension, kulturelle und künstlerische Inhalte, die Umsetzungsfähigkeit, das Erreichen und die Einbindung der Gesellschaft sowie der Verwaltung. Chemnitz habe vielversprechende Ansätze präsentiert, die nicht nur gute Chancen hätten, verstanden zu werden. Es habe sich auch gezeigt, dass Kreative auf verschiedenen Ebenen an einem Prozess mitwirken wollen, bei dem am Ende „die stille Mitte“ der Stadt aktiviert werden solle. Die großen Herausforderungen, vor der die Stadt stehe, gehe Chemnitz mit dem Potenzial eines starken Europäers an, heißt es in der Jury-Begründung unter anderem.

Bewerbungs-Ideen sollen umgesetzt werden in der Stadt

Die Kulturdezernentin äußerte dazu im Ausschuss: „Wir wollen keine schlechten Verlierer sein, aber wir haben vorhin über Mut gesprochen. Die Jury war gegenüber unserem Ansatz nicht aufgeschlossen. Das ist so in Ordnung.“ Nach innen gerichtet, sagte sie weiter: „Wir haben gezeigt, wie agil, schnell, flexibel, kreativ wir sein können, und auch welch’ hohem Niveau wir arbeiten können. Als Stadt und für die Stadtgesellschaft hat dies noch eine nachhaltige Wirkung. Was sie meinte: Die Ideen aus der Bewerbung sollen nicht in der Schublade verschwinden, die Inhalte des Kulturentwicklungsplanes werden das Team Kulturhauptstadt voranbringen. Beckedorf kündigte an, dass sich das Team im städtischen Innenstadtdialog mit einbringen werde. „In einem Papier stellen wir das dar. Erste Ideen stellen wird voraussichtlich schon in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses vor“, führte die Dezernentin weiter aus.

Die Stimmen Mit dem Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 kann sich Hannover nicht schmücken, die Arbeit des Teams haben die Kulturpolitiker dennoch sehr gelobt: Michael Wiechert ( CDU), Vorsitzender: „Wir dürfen gehörig betrübt sein. Jede einzelne Präsentation war eine Kunst, selbst das Bid-Book war ein Kunstwerk.“ Andreas Markurth ( SPD): „Wir haben zwar das Rennen um den Titel verloren, aber die Menschen in dieser Stadt haben durch den Prozess sehr viel gewonnen, weil nun viel Potential für die Kulturentwicklung da ist. Wie ein Füllhorn, in das wir nur hineingreifen müssen.“ Sebastian Marski ( CDU): „Wir haben einen tollen Kulturentwicklungsplan entwickelt. Und die Bewerbung hat uns politisch geeint in dieser Sache. Das ist auch ein hohes Gut.“ Wilfried Engelke ( FDP): „Die Bewerbung wird als großer Gewinn in die Geschichte der Stadt Hannover eingehen, weil Menschen zusammengefunden haben, die sich vorher nicht kannten. Das Ganze war ein Gewinn für die Stadtgesellschaft.“ Julian Klippert (Die Partei): „Die Bewerbung blieb immer überraschend progressiv. Der Titel ist nur für ein Jahr, aber wir können uns auf den Weg machen, eine Kulturhauptstadt zu werden.“ Bruno-Adam Wolf (Piraten): „Wenn fähige Menschen in der Verwaltung arbeiten, sieht man, was dabei herauskommt. Wir sind zu gut gewesen. Was wir abgeliefert haben, war absolute Oberklasse.“ Daniel Gardemin (Grüne): „ Es ist etwas Horizontales geschehen: Die Kultur in Hannover taucht auf einmal in ganz anderen Bereichen auf. Das Risiko, an der Bewerbung teilzunehmen, hat einen Gewinn gebracht, der greifbar ist. Wir müssen ihn nun anpacken. Es war außerdem eine abenteuerliche Reise, die den Kulturausschuss zusammengebracht hat.“

Inga Samii vom Team Kulturhauptstadt-Büro sagte, Länder wie Slowenien, Kroatien, Italien, Finnland und Portugal hätten bereits geäußert, dass Hannover seine Ideen umsetzen möge und man inspiriert worden wäre von der Bewerbung. „Lassen Sie uns Hannover als internationale Kunstmetropole voranbringen“, forderte Samii. Der Schlussapplaus der Kulturpolitiker ließ daran am Freitag kaum Zweifel.

Von Andreas Voigt