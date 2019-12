Nicht alle Eltern in Hannover haben genug Geld, um ihren Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen zu können. Als „Weihnachtsmänner“ in die Bresche traten dafür Schüler der IGS Garbsen, sie haben Geschenke für bedürftige Kinder gesammelt und am Donnerstag an der hannöverschen Tafel verteilt.