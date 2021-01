Hnanover

Hannovers Innenstadt wird um ein Kult-Label erweitert: Die britische Schuhmarke Dr. Martens eröffnet im Frühjahr eine Filiale in der Georgstraße 22. Es ist die erste Filiale in Niedersachsen und zugleich die neunte bundesweit. Und für die vom Corona-Lockdown stark gebeutelte Innenstadt ein wichtiges Signal.

Die Kult-Schuhmarke bezieht die ehemaligen Verkaufsräume von Fossil. Auf 104 Quadratmetern Verkaufsfläche im Erdgeschoss werden die beliebten Boots aus England, die seit einigen Jahren eine Renaissance erleben, präsentiert. Beliebt sind die Schuhe inzwischen nicht mehr nur bei Erwachsenen, sondern längst auch bei Kindern.

Deutscher Arzt entwickelte den Kultstiefel

Entwickelt wurden die Schuhe übrigens von dem deutschen Arzt Klaus Märtens, dem sie ihren Namen verdanken. Der Mediziner wollte zum Ende des Zweiten Weltkrieges stabile Schuhe entwickeln, die eine weniger harte Schuhsohle als konventionelle Sicherheitsstiefel für Arbeiter haben. 1960 wurde der Schuh erstmals in England produziert.

Doc Martens eröffnet neunte Filiale in Deutschland

Mit seiner neunten Filialöffnung in Hannover setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben seinen Expansionskurs in Deutschland fort und werde seine Markenbekanntheit und Kundennähe in Deutschland weiter stärken. Seit 2018 hat die traditionsreiche Kultmarke acht Flagship-Stores in Berlin, Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Bonn und Frankfurt am Main eröffnet. Deutschland sei einer der weltweit interessantesten Märkte für Schuhe und Bekleidung.

Engagiert Kult-Label einen hannoverschen Künstler?

Ob das Unternehmen auch in Hannover für die kreative Gestaltung seiner Verkaufsräume mit einem lokalen Künstler zusammen arbeiten wird, ist noch unklar, gilt aber als wahrscheinlich. In allen acht Filialen, die es bisher in Deutschland gibt, haben lokale Künstler beeindruckende Kunstwerke gestaltet, in deren Zentrum natürlich der Kult-Stiefel selbst steht.

Von Britta Lüers