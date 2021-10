Kürbis-Überraschung für Tiere: Zoo Hannover feiert Halloween

Hann

Überraschung für Hannovers Zootiere am Dienstagvormittag: Orange leuchtende, fies-frech grinsende Grimassen warten in ihren Gehegen. Die Azubis der Tierpflege waren am Montag als kreative Kürbis-Künstler im Einsatz und hatten passende Grimassen in die Kürbisse geschnitzt – eine langjährige Tradition im Zool schnitzten, so wie es sich in der jahrelangen Zoo-Tradition gehört passende Grimassen in die Kürbisse.

Gegruselt haben sich die Tiere allerdings nicht: So waren Nashorn Kito, Eisbärenmädchen Nana und ihre Mutter Milana, Drill Napongo und die Wasserschweine Pünktchen, Anton und ihre fünf Jungtiere viel zu neugierig, die mit Leckereien gefüllten Kürbisse aus nächster Nähe zu begutachten.

26.10.2021 , Halloween im Zoo Hannover mit Nashorn Kito, Foto: Florian Petrow Quelle: Florian Petrow

Während sich die Eisbären die Kürbisse direkt schnappten, sie durch ihr Gehege schleppen und nach wenigen Minuten mit ihren Pfoten zerquetschen, war das 1500 Kilo Nashorn Kito sehr zurückhaltend, dem Kürbis nähert es sich nur zögerlich. „Nashörner sind kurzsichtig, deswegen dauert es ein wenig, bis sich Kito dem Kürbis nähert. Außerdem ist es ihre erste Begegnung mit einem Kürbis“, erklärt Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt die anfängliche Schüchternheit des Nashorns. Kurze Zeit später lockte der verführerische Duft des mit Apfel und Bananen dekorierten Kürbis das Nashorn doch noch – und weg war der Kürbis.

Weil Eisbärmädchen Nana mit seinen zwei Jahren noch verspielt ist, beschäftigte sich das Tier erst minutenlang mit dem Kürbis. Dagegen machte sich Eisbärenmama Milana mit ihrer orangefarbenen Beute schnell aus dem Staub – offenbar um ihn vor Nana zu retten.

Eisbärenmama Milana schnappte den Kürbis und machte sich schnell aus dem Staub. Quelle: Florian Petrow

Wasserschweinfamilie und Nandus feiern Halloween gemeinsam

Ein harmonisches, beinahe familiäres Bild vermittelte die kleine Wasserschweinfamilie, die sich ein Gehege mit mehreren Nandus teilt. Sowohl die Wasserschweine Pünktchen, Anton und ihre fünf Jungtiere, als auch die Laufvögel näherten sich gemeinsam Schritt für Schritt den Kürbissen.

Zur Galerie Schaurige und fruchtige Leckereien hat es für die Tiere im Zoo Hannover gegeben. Kurz vor Halloween hat der Zoo Kürbisse verfüttert.

Die zurückhaltende Art der Wasserschweine dem Kürbis gegenüber wurde von den Nandus nicht ausgenutzt. „Sie achten auf einander und respektieren sich gegenseitig“, beschreibt Zoo-Sprecherin Riedelt die Lebensweise der Gehege-Partner. Und so nagten sie gemeinsam an den Kürbissen herum.

26.10.2021 , Halloween im Zoo Hannover mit den Wasserschweinen, Foto: Florian Petrow Quelle: Florian Petrow

Halloween am Wochenende

Die Zoobewohner haben es vorgemacht, die Hannoveraner können es am Sonntag nachholen. Dann ist nämlich offizieller Gruseltag, auch für Menschen. So ein Halloweenkürbis ist von jung und alt schnell geschnitzt.

Von Sahan Halberstadt