Künstler demonstrieren in Hannover: Geld vom Staat kommt nicht an

Hannover

Das Wetter war grau und regnerisch, der Dresscode schwarz – das alles drückt die Situation der Kulturschaffenden und Angehörigen der Veranstaltungsbranche in Niedersachsen bestens aus. Wegen Corona kämpfen sie ums Überleben. Ihrem Ärger über fehlende staatliche Hilfen machten die Künstler am Sonnabend bei einer Demonstration auf dem Opernplatz in Hannover Luft.

Ob Rockmusiker oder Jazzer, Tontechniker oder Alleinunterhalter, Schauspieler oder Clown: Sie bangen um ihre Existenz, weil sie seit dem Lockdown Mitte März nicht arbeiten können. Und Hilfe komme nicht an. Die staatliche Unterstützung der Künstler läuft ins Leere, sagt die Organisatorin der Demo, Dorothee Palm: „Die Programme greifen nicht – nicht so, wie wir sie brauchen.“

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Kritik übt Palm deshalb an der Niedersächsischen Landesregierung. Ministerpräsident Stephan Weil, Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur, und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann seien über die prekäre Lage der Branche informiert worden. „Wir haben sogar Fallbeispiele gesammelt, um deutlich zu machen, wie schlecht die Situation ist“, erklärt Palm. Doch bislang habe die Politik keine Programme aufgelegt, die den Kulturschaffenden und der Veranstaltungsbranche wirklich helfen.

Weitere NP+ Artikel

Das Motto des Protests (die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf rund 200) lautete: „Das letzte Aufbäumen der Kultur?“ Bereits am Freitag hatten freischaffende Berufsmusiker auf dem Steintorplatz demonstriert und Existenzsicherung vom Staat gefordert.

Von Britta Mahrholz