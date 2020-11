Hannover

Sie sind Seelenverwandte, da ist sich Niko Nikolaidis (29) sicher. Nikolaidis war vor einigen Jahren Hannovers aufstrebendster Pop-Art-Künstler, kurz vor seinem 30. Geburtstag am 23. November ist seine Kunst international gefragt. Mikail Akar ist erst acht Jahre alt – und gilt als jüngster abstrakter Künstler der Welt, er hat den internationalen Durchbruch in seinen jungen Jahren bereits geschafft.

„Ich sehe in ihm nicht den Niko mit acht Jahren, sondern den erwachsenen Niko“, schwärmt Nikolaidis über seinen neuen Freund. „Wir könnten Brüder sein, es gibt eine Seelenverbindung zwischen uns.“ Deshalb haben sich die beiden Künstler zusammengetan und ein Bild gemalt. Das gemeinsame Werk haben sie versteigert, der Erlös geht an die Erdbebenopfer in der Agäis – die Heimat von beiden.

Nikolaidis und Akar wollen Griechenland und Türkei vereinen

Denn Nikolaidis hat griechische Wurzeln, Akars Eltern stammen aus der Türkei. Das schlimme Beben hat vor allem die türkische Stadt Izmir und die griechische Insel Samos getroffen, die gleich vor der türkischen Agäis-Küste liegt. Deshalb heißt das Werk „Samir“, ein Wortspiel aus Samos und Izmir. Passend: Nikolaidis Motto als Künstler lautet „Connect the World“, also „Verbinde die Welt“.

„ Griechenland und Türkei sind geographisch und historisch eigentlich sehr verbundene Länder. Eine Schande, dass es heute so viel politische Feindschaft gibt“, ärgert sich Nikolaidis. „Aber was interessiert das einen achtjährigen Jungen und mich als Griechen der neuen Generation? Unsere Denke ändert sich – und für die Griechenland-Türkei-Freundschaft wollen wir ein Zeichen setzen.“

Weise Worte. Von denen hat Nikolaidis viele übrig – genauso wie der kleine Akar ist der Künstler sehr tiefgründig. „ Mikail wirkt auch nicht wie ein Achtjähriger – er ist so clever und empathisch! Und er sprüht vor Leidenschaft für die Kunst.“

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens über Instagram – Akars Vater Kerem schrieb Nikolaidis im Frühsommer diesen Jahres an, lobte ihn für seine Kunst. Sie schrieben hin und her, dann folgte ein Telefonat, ein Treffen und das erste gemeinsame Kunstprojekt: Sie bemalten zusammen einen Flugzeug-Flügel in Akars Wohnort Köln.

Diese Männer haben das Bild ersteigert

Aus der „Symbiose“, wie Nikolaidis sie nennt, ist nun ein Kunstwerk geworden, in dem sowohl Akars abstrakte Kunst als auch Nikolaidis’ Stil zu erkennen ist. In dem Sturm aus bunten Farbklecksen und -sprenklern deutlich hervorgehoben: Herzen und die Wörter „Love“, „Liebe“. Innerhalb von zwei Stunden nach Eröffnung der Online-Auktion war es schon weg, es galt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Zwei Geschäftspartner aus Hannover, die Finanzberater Asterios Kakoulis (30) und Behzad Rezapour (33), haben das Bild gemeinsam für 15.000 Euro ergattert. „In schwierigen Situationen muss man beweisen, dass der Menschen im Vordergrund steht, unabhängig von Nationalität und geopolitischer Lage“, sind sich die beiden einig. Kakoulis ist Kunst-Anleger, er hat bereits mehrere Werke von Nikolaidis gesammelt. Die beiden teilen ihre griechischen Wurzeln.

Hier können Interessenten Drucke des Kunstwers erwerben

Wer das Kunstwerk ebenfalls gerne über seinem Kaminsims sehen würde: Nikolaidis und Akar haben 20 individualisierte Kopien angefertigt, sie stehen ab sofort zum Verkauf für jeweils 1500 Euro auf den Homepages der beiden (www.niko-nikolaidis.com und www.mikailakar.de) zum Verkauf.

