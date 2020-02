Hannover

Flammen in der Kanalstraße in Hannovers City: In einem Restaurant war in den frühen Stunden des Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes: ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat, wie die Brandermittler am Mittwoch feststellten.

Anwohner hatten gegen 1 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr zu den Restaurant gerufen, das zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Die Schadenshöhe wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Von Simon Polreich