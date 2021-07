„Kronsrode wird kein Trabant“: So wächst das größte Baugebiet in Niedersachsen

Hannover

„Schnelligkeit ist der Erfolg – wer möchte denn schon auf einer Baustelle wohnen“, sagt Matthias Herter, Geschäftsführer der Wohungsbau- und Immobilienfirma Meravis. Wie schnell es in Kronsrode am südlichen Kronsberg, derzeit größtes Wohnungsbaugebiet in Niedersachsen, vorangeht, davon machte sich am Freitagnachmittag Hannovers Baudezernent Thomas Vielhaber bei einem Rundgang mit Vertretern der Wohnungswirtschaft ein Bild. „Es wird ein Stück geplante Stadt, aber später auch gewachsene Stadt und kein Trabant“, erklärte er.

Ersten Mieter und Eigentümer können Ende 2022 einziehen

Vor sieben Jahren hatte es erste Überlegungen gegeben, einen neuen Stadtteil auf 53 Hektar Fläche mit 3500 bis 4000 Wohneinheiten für bis zu 10.000 Bewohner zu bauen. Das Projekt läuft als kooperative Stadtentwicklung, die Stadt hat von Beginn an eng mit den Partnern aus der Wohnungswirtschaft zusammengearbeitet.

Jetzt stehen dutzende Kräne am südlichen Kronsberg, bei trockenem Wetter staubt es und man kann den Häusern beim Wachsen zuschauen. Läuft alles weiter nach Plan, können die ersten künftigen Mieter und Eigentümer Ende 2022 einziehen. Drei Jahre später soll alles fertig sein. „Insgesamt werden hier mehr als eine Milliarde Euro investiert“, erklärte Dirk Streicher, Vorstandsvorsitzender der Delta Bau und gemeinsam mit Härter Sprecher der Interessengemeinschaft Kronsrode.

Einzelhandelszentrum an der Stadtbahnstation Messe/Ost

„Draußen in der Stadt“ heißt der Slogan, den sich die Marketingleute für den neuen Stadtteil ausgedacht haben. Der gliedert sich in drei Blöcke. Der mittlere mit geplanten rund 1.300 Wohnungen durch sechs hannoversche Bauträger soll sich durch Grünflächen, Parks und Plätze auszeichnen.

Ferner entstehen an der Stadtbahnstation Messe/Ost ein Einzelhandelszentrum. „Mit Rewe und Aldi haben wir schon zwei Ankermieter“, berichtete Streicher. Gebaut werden ferner zwei Kitas, eine Grundschule und ein Familienzentrum.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kronsrode-Nord wird seit April von der hessischen Erschließungsträgerin GWH gebaut, das Unternehmen wird den Block nach Fertigstellung der Stadt übergeben. Dort entstehen mehr als 1300 Mietwohnungen sowie rund 160 Townhouses mit schmalem Grundriss. Der Anteil an Sozialwohnungen liegt bei 25 Prozent; es entstehen zwei weitere Kindertagesstätten.

„Baugebiet wird zeitgemäß und zukunftsorientiert“

Bleibt noch Kronsrode-Süd als Nummer drei mit nach derzeitigem Stand rund 1200 Wohneinheiten. Dieser Abschnitt will ebenfalls mit der Nähe zur Stadtbahn punkten und soll durch familienfreundliche Angebote sowie großzügige, naturnah gestaltete Grünflächen zu einem „idealen Ort für jung und alt“ werden, wie die Planer versprechen. In dem Gebiet liegen die Kitas Nummer fünf und sechs. Vom Herbst des laufenden Jahres an sollen die ersten Wohnungen auf den Markt kommen.

„Das Baugebiet wird zeitgemäß und zukunftsorientiert“, befand Vielhaber nach Ende des eineinhalbstündigen Rundgangs. In nächster Zukunft, nämlich in der kommenden Woche, wird die Stadt den Bahnübergang der Lissabonner Allee über die Gleise der Stadtbahn freigeben und damit eine Verbindung zwischen der bestehenden Bebauung und der 1,3 Kilometer langen Baustraße, die sich jetzt durch das künftige Kronsrode zieht. Diese wird später Hauptverkehrsader sein sowie Magistrale für die technische Infrastruktur wie zum Beispiel Trink-, Abwasser-, Strom-, Nahwärme- und Telekommunikationsleitungen.

„Beim Bau der Hauptstraße haben wir ordentlich vorgelegt und freuen uns, dass die Bauträger dieses Tempo aufgenommen haben“, sagte Vielhaber. „Hier werden schon bald Menschen wohnen und einkaufen, Kinder zur Schule und in die Kita gehen. Das ist doch megacool“, meinte Herter.

Von Bernd Haase