Hannover

Kronsrode – städtisches Wohnen mitten im Grünen. Am Freitag haben die Wohnungsbaugesellschaft Hanova und die KSG Hannover den ersten Spatenstich für den neuen Stadtteil getan, in dem später 8000 Menschen in 3500 Wohnungen leben sollen. Am westlichen Rand entlang der Stadtbahnstrecke errichten die beiden Unternehmen 265 Wohnungen. „Selbst die frei finanzierten werden nicht teurer als 9,90 Euro pro Quadratmeter sein“, verspricht Hanova-Chef Karsten Klaus.

„Wir wissen, dass wir über Jahre kein Geld verdienen werden“, sagt KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. Doch Hanova wie auch KSG leisteten viel, um wirklich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Das hochpreisige Segment auf dem Markt ist längst abgedeckt.“

Anzeige

Die Erwartungen der Stadt werden mit dem neuen Angebot übertroffen. Sie schreibt 25 Prozent öffentlich geförderter Wohnungen vor. Hanova aber wird 33 Prozent, die KSG sogar 35 Prozent schaffen. Regionspräsident Hauke Jagau verweist stolz auf diese Zahlen. An der KSG ist die Region mit 25,1 Prozent beteiligt.

Weitere NP+ Artikel

Eine halbe Milliarde Euro für 53 Hektar

Freude und Stolz – das war’s, was diesen Spatenstich ausmachte. Stadtbaurat Uwe Bodemann, zurzeit Vertreter von OB Belit Onay, gibt drei Wochen vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand den Weg frei für Niedersachsens größtes Neubauprojekt. Die IG Kronsrode-Mitte, die aus den Wohnungsbaupartnern Meravis, Delta Bau, Gundlach, Hanova, dem Spar- & Bauverein und der KSG Hannover besteht, investieren gemeinschaftlich gut 500 Millionen auf 53 Hektar.

Zur Galerie Kronsrode – so heißt Hannovers neuester Stadtteil. 3500 Wohnungen für 8000 Menschen entstehen in Messenähe. Am Freitag war Spatentich fürs erste Teilprojekt.

Im ersten Bauabschnitt gibt die Hanova rund 33,3 Millionen Euro für 133 Mietwohnungen mit eigener Infrastruktur, Nahversorgern und Betreuungsangeboten aus. Die barrierefreien 1,5- bis 7-Zimmer-Wohnungen verteilen sich auf fünf solitäre, viergeschossige Gebäude und haben Wohnflächen von 33 bis zu 199 Quadratmeter. Der Gewinnerentwurf für das Ensemble stammt von dem Architekturbüro pk nord aus Hannover.

Angebote auch für Senioren

52 Wohnungen werden mit dem Serviceangebot Hanova Wohnen plus verknüpft. Das ermöglicht Senioren ein selbstbestimmtes Wohnen im Viertel und bietet maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Angebote, um den Alltag zu meistern. Ein Mietercafé wird als Nachbarschaftstreff integriert.

Durch eine Einkaufsgemeinschaft mit der KSG war ein fixer Pauschalpreis möglich. Generalunternehmer ist die Kümper und Schwarze Baubetriebe GmbH. Der Erstbezug ist im Herbst 2022 geplant.

Barrierefrei im Grünen wohnen

Die KSG investiert im ersten Bauabschnitt rund 39 Millionen Euro in den Neubau von 132 Mietwohnungen. Umgesetzt wird der preisgekrönten Entwurf der Architekten Kiefer + Kiefer. Die barrierefreien und teilweise rollstuhlgerechten Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen von 47 bis 110 Quadratmeter verteilen sich auf zehn Einzelgebäude mit Klinkerfassaden und großzügigen Fensterfronten.

Inzwischen, so Bodemann, liegen neue Bauanträge vor. Kronsrode (der Name des neuen Stadtteils setzt sich zusammen aus Kronsberg und Wülferode) wird gestaltet von sechs hannoverschen Bauträgern plus der GWH Wohnungsgesellschaft aus Hessen im nördlichen Bereich. Dort sind auf 13 Baufeldern 1300 Wohnungen und Reihenhäuser sowie zwei Kitas geplant.

Mit 13 Baufeldern starten Delta Bau, Gundlach, Hanova, KSG, Meravis sowie der Spar- und Bauverein. Außer Mietwohnungen sind im ersten Abschnitt Eigentumswohnungen, Reihenhäuser sowie Appartements für Studenten und Senioren vorgesehen. Am Expo Ost Bahnhof sollen die künftigen Mieter und Eigentümer auf 8000 Quadratmetern Handelsfläche dann alles für ihren täglichen Bedarf finden.

Von Vera König