Kronsberger Hof wird abgerissen: Weg frei für neues Wohnprojekt

Hannover

Einst Tagungsort und Ausflugsziel, dann Flüchtlingsunterkunft, zuletzt heruntergekommener Leerstand: Die Stadt zieht einen Schlussstrich unter die bewegte Geschichte des Hotels Kronsberger Hof in Bemerode und macht den Weg frei für ein innovatives Wohnprojekt. Am Montag ist der Abriss des maroden Gebäudekomplexes gestartet. Eine Projektgemeinschaft plant dort 50 Wohnungen plus Kita und öffentliches Café. Ihr Anspruch: gemeinschaftliches und generationsübergreifendes Zusammenleben.

Der Zeitpunkt passt: Am Montag, pünktlich zum Start der Abrissarbeiten, hat die Gemeinschaft „ Kronsberger Höfe“ die Kaufsumme für das Grundstück an die Stadt überwiesen. Der Rat gab für das Projekt grundsätzlich grünes Licht. Bis zum ersten Spatenstich sind aber noch einige rechtliche Hürden zu nehmen. So muss zunächst der gültige Bebauungsplan geändert werden, um auf dem naturnahen Gelände Wohnbebauung zu ermöglichen, wofür wiederum naturschutzrechtliche Gutachten eingeholt werden müssen. „Das dauert seine Zeit. Wer rechnen damit, dass wir im April 2021 den Bauantrag stellen können und im Oktober oder November die Genehmigung vorliegt“, sagt Volker Radzuweit aus dem Planungsteam. Den ersten Spatenstich peilt er für den 1. Dezember 2021 an, für die Bauphase rechnet er mit eineinhalb Jahren bis Mai 2023.

Anzeige

Entwurf: In dem Wohnprojekt ist auch ein öffentliches Bürger-Café mit Außengastronomie geplant Quelle: ISK Ingeneursbüro Dr. Körber

50 Wohnungen zwischen 25 und 100 Quadratmetern

Das Konzept sieht drei Gebäude mit insgesamt 2700 Quadratmetern Nutzungsfläche vor. Ein U-förmiges Gebäude bietet Platz für Wohnungen und eine Kita. Den Innenhof sollen die Bewohner gemeinsam nutzen, Terrassen und Balkone orientieren sich zum gemeinschaftlichen Innenbereich. In einem weiteren Gebäude sind Wohngruppen für Senioren und Studenten vorgesehen. Daneben soll ein Gemeinschaftshaus entstehen, das Platz für ein Bürger-Café mit Außenbewirtschaftung, eine Weinstube und einen Veranstaltungsraum bietet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von den 50 Wohnungen sollen 20 als sozialer Wohnungsbau vermietet, die restlichen 30 als Eigentumswohnungen vermarktet werden, wovon 20 bereits vergeben sind. Für die zehn noch freien Objekte gibt es eine Warteliste. Radzuweit und seine Mitstreiter haben aber klare Vorstellungen: „Wir wollen mehr sein als nur ein Wohnprojekt sein. Die Bewohner müssen sich in die Gemeinschaft einbringen“, betont er. Etwa durch Mitarbeit im Bürger-Café, das hauptsächlich von Ehrenamtlichen betrieben werden soll. Die Gastronomie können dann auch Gäste von außerhalb für Veranstaltungen buchen. „Wir möchten uns außerdem ins Gemeinwesen einbringen, unsere Räumlichkeiten für Bemeroder Vereine und Initiativen zur Verfügung stellen“, sagt Radzuweit.

Tagesstätte mit Kita und Krippe

Die Wohnungen sind zwischen 25 und 100 Quadratmeter. Vom Studenten bis zur fünfköpfigen Familie ist für alles etwas dabei. Trotz des hohen an Sozialwohnungen (40 Prozent) soll es hier keinen Zweiklassengesellschaft geben. „Alle Wohnungen werden den gleichen Standard haben“, kündigt Radzuweit an. In der Kindertagesstätte sind eine Kita-Gruppe (25 Kinder) und eine Krippe (15 Kinder). Dazu kommt noch eine Waldkitagruppe mit nochmal 15 Kinder. Träger ist das Diakoniewerk Kirchröder Turm.

Nach dem sogenannten „Ecovillage“ das nächste ehrgeizige Wohnprojekt am Kronsberg, dem der Weg geebnet wird. Auf dem Gelände in der Wasseler Straße rücken nun die Abrissbagger an – das Ende für den Kronsberger Hof, den die Stadt 2016 übernommen hatte. Von 2017 an in dem Hotel drei Wohngruppen mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten untergebracht, betreut von Diakovere. Im Sommer 2018 waren es nur noch zwei Wohngruppen, ehe die Stadt Ende 2018 das Gebäude wegen baulicher Mängel und dadurch erloschener Betriebserlaubnis endgültig dicht machte.

Lesen Sie auch

Von André Pichiri