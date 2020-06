Mindestens 20 Prozent Luxuswohnungen in Hannover – inklusive Kronleuchter und Marmorböden. Über eine entsprechende Quote hat der Bauausschuss hitzig gestritten. Und das war nicht nur Satire.

Kronleuchter-Pflicht - Zoff um Quote für Luxuswohnungen in Hannover