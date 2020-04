Überfordert „Home Learning“ die Schüler?

Hannover

Seit diesem Mittwoch müssen Niedersachsens Schüler – von Klasse eins bis zum Abiturjahrgang – zu Hause verbindlich lernen. „Home Learning“ heißt das Wort der Stunde. Für Schüler, Lehrer aber auch Eltern ist das eine große Herausforderung. Der niedersächsische Landesschülerrat warnt in diesem Zusammenhang nun vor Überlastung, die vom Kultusministerium vorgegebene maximale tägliche Arbeitszeit für die Kinder und Jugendlichen dürfe nicht überschritten werden.

Tägliche Lernzeiten reichen von 1,5 bis sechs Stunden

„Verpflichtende Aufgaben können ein richtiger Schritt hin zum bestmöglichen Bildungsangebot in der Corona-Krise sein. Allerdings halten wir es für schwierig, in dieser Eingewöhnungszeit Noten zu erteilen“, sagt Ole Moszczynski, Vorstand des Landesschülerrates. Das Ministerium hat Richtwerte für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen benannt. Der Rat hält diese größtenteils für angemessen, pocht gleichzeitig aber auch auf deren Einhaltung.

Anzeige

In den ersten beiden Klassen sollen die Schüler täglich anderthalb Stunden Aufgaben bearbeiten, in den Klassen drei und vier zwei Stunden. Drei Stunden täglich setzt das Kultusministerium für die Jahrgangsstufen fünf bis acht an, vier Stunden bis zur 10. Klasse und für die Oberstufe sogar täglich sechs Stunden.

Weitere NP+ Artikel

„Jüngeren sind keine langen Arbeitszeiten zumutbar“

„Gerade den Jüngeren können keine langen Arbeitszeiten zugemutet werden. Das hat aber nichts mit Faulheit zu tun, sondern ist schlichtweg mit dem Kindeswohl zu begründen“, so Florian Reetz, Vorsitzender des Landesschülerrates. Nach Ansicht der Schülervertreter zeichne sich jedoch bereits ab, „dass diese Werte teils wohl deutlich überschritten werden“. Reetz: „Uns erreichenviele Nachrichten wie der Bericht eines Neuntklässlers, dessen Lehrer über sieben Stunden Arbeitszeit täglich verlangt. Es darf aber nicht von Kindern erwartet werden, dass sie in einer 35 Stunden-Woche konzentriert an ihrem Computer Schulaufgaben abarbeiten.”

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lehrer sollten auf Feedback der Schüler hören

Zudem könne es auch durch die Summe der Aufgaben aus den verschiedenen Fächern zu einer versehentlichen Überschreitung der Richtwerte kommen, so der Schülerrat. Die meisten Lehrkräfte würde es mit den Aufgaben vermutlich nur gut meinen, „die richtigen Wege zum Umgang mit der Situation müssen erst gefunden werden”, betont die stellvertretende Vorsitzende Celina Kruithof.Damit das "Lernen zu Hause" gut gelingen kann, ist nach Ansicht des Landesschülerrates ein konstruktiver Dialog zwischen Lehrkräften und Schülern erforderlich. Gleichzeitig dürften sich Lehrer dem Feedback ihrer Schüler nicht verschließen.

Von Britta Lüers