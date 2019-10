Kritik an Stadt-Initiative „Hannover ohne Plastik“

Hannover

Mit ihrer neuen Initiative „Hannover ohne Plastik“ (kurz „HOP!“) will die Stadt erreichen, dass Plastikverpackung und Einweggeschirr eingespart werden. Wo immer es möglich ist, solle im Sinne des Umweltschutzes auf Alternativen oder Mehrwegsysteme umgestellt werden. Am vergangenen Montag hat die Stadt die neue Dachmarke zur Vermeidung von Plastik zusammen mit 14 beteiligten Unternehmen und Institutionen vorgestellt – offenbar aber zur Überraschung einiger Ratspolitiker.

„Diese Initiative war im Verwaltungsausschuss kein Thema“, kritisiert Jens Seidel, Fraktionsvorsitzender der CDU. Er habe über „HOP!“ das erste Mal in der Zeitung gelesen und ärgert sich über das Vorgehen der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette. „Warum wird das nicht politisch diskutiert? Ich hätte viele Fragen gehabt“, sagt Seidel.

Seidel : Haben andere Probleme

Für den CDU-Politiker ist eine Initiative zur Plastikvermeidung keine originäre Aufgabe der Stadtverwaltung. Er sieht drängendere Probleme, um die sich Tegtmeyer-Dette aus seiner Sicht nicht ausreichend kümmere. „Die langen Wartezeiten bei den Bürgerämtern oder unbesetzte Stellen in der Verwaltung sind Baustellen, die sie als Erste Stadträtin zu verantworten hat. Stattdessen wird eine Initiative gegen Plastik ins Leben gerufen, das verstehe ich nicht“, sagt Seidel.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Seidel Quelle: Schaarschmidt

Seidel hält Plastik für eine wichtige Errungenschaft und findet es falsch, Kunststoffe generell in Frage zu stellen. Als Beispiel nennt er etwa Plastikgeschirr in Kindertagesstätten oder Spritzen in Krankenhäusern. „Hier wird Stimmung gegen ein Material gemacht. Das hat allerdings nichts in einer Kommune zu suchen“, sagt Seidel. Er befürchtet, dass Steuergeld für die Kampagne verschwendet wird.

Kampagne soll Bewusstsein schaffen

Tegtmeyer-Dette hält die „Plastikflut“ indes für ein globales Problem. „Da kann auch auf lokaler Ebene ein wichtiger Beitrag geleistet werden.“ Schließlich sollte die Initiative vor allem zum Nachdenken anregen, das fange bereits bei den Milchdöschen oder dem Einweg-Kaffeebecher an. Finanziert werde die Initiative unter anderem mit 30.000 Euro aus dem Preisgeld der Allianz für Klimaschutz, die Hannover 2017 als nachhaltigste Stadt Deutschland prämiert hat.

Mit diesen Postkarten wirbt „HOP!“ für Plastikverzicht. Quelle: Stadt Hannover

Die Ortsgruppe der Klima-Bewegung Fridays for Future findet es zwar richtig, dass durch die Initiative die Plastikvermeidung in den Mittelpunkt rückt. „Das darf aber nicht das Gewissen der Politik beruhigen, sondern bleibt nur eine von vielen notwendigen Maßnahmen, um der Verantwortung für mehr Klimaschutz und einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gerecht zu werden“, sagt Sprecherin Lou Töllner.

Fridays for Future : Müssen Taten folgen

Zu den 14 Unternehmen, die sich bei „HOP!“ beteiligen, gehören unter anderem auch VW Nutzfahrzeuge (VNW), der Automobilzulieferer Continental oder der Flughafen. Sie haben die gemeinsame Erklärung unterschrieben, in der sie ihren Willen bekunden, vermeidbares Plastik zu reduzieren. Im VWN-Werk in Stöcken sei bereits gelungen, den Plastikverbrauch innerhalb von acht Jahren um ein Viertel zu reduzieren, sagt Stefanie Hegels. Sie ist Leiterin der Markenlogistik.

Unternehmen und Institutionen, die sich beteiligen wollen, müssen die Erklärung unterschreiben und erhalten dafür zur Eigenwerbung das „HOP!“-Logo. Ob sie tatsächlich Plastik reduzieren, könne nicht geprüft werden. „Wir erwarten dafür aber was“, sagt Tegtmeyer-Dette.

Hier lesen:

Für Fridays for Future ist das zu wenig. Die Aktivisten wüssten wie Willensbekundungen aus der Politik normalerweise aussehen. „Nur zu sagen, dass man sich für den Umweltschutz einsetzt, bringt leider gar nichts.“ Es müssten auch Taten folgen. Sollte das letztlich nicht passieren, wäre das keine ernsthafte Bemühung für den Klimaschutz. „Dann würde man das Green-Washing nennen“, so Töllner.

Von Sascha Priesemann