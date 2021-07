Kritik an Schulverpflegung in Hannover: Zu fleisch- und fettlastig

Hannover

Ein voller Bauch studiert nicht gern, wussten schon die alten Römer. Aber vielleicht kommt es ja auch einfach darauf an, was man isst, um in Schule und Universität wach und aufmerksam sein zu können. „Klarer Kopf sucht gute Nahrung“ könnte eine Antwort sein – und so heißt auch eine Veranstaltung des Ernährungsrates Hannover, der Region und der Schülerinnen und Schüler sowie Elternvertreter der IGS List am 16. Juli. Wer online dabei sein möchte, melde sich unter hallo@ern-ha.de an.

Im Prinzip geht es um nicht weniger als der Umstellung der hiesigen Schulverpflegung von - unfreundlich ausgedrückt „viel Fleisch, viel Fett, verkocht und klimaschädlich“ - zu regionaler, saisonaler, fleischreduzierter, fair und umweltfreundlich produzierter Nahrung, die im besten Fall noch frisch in der schuleigenen Küche gekocht wird.

Da stehen einige Realitäten vor. Die meisten Schulen verfügen nicht über eigene Küchen und schon gar nicht, um täglich hunderte Essen frisch zu kochen. „Das würde bedeuten, dass wir nur ein Gericht anbieten können“, sagt Schulleiterin Petra Hoppe. Mit dem längst überholten Spruch „gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ könne man den Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften nicht kommen.

Und so werden in der Mensa der IGS List mit 690 Schülerinnen und Schülern täglich 300 bis 400 ausgegeben. Drei Tellergerichte plus einem Müsli als Hauptgericht stehen zur Auswahl. „On top“ und von der Schule selbstfinanziert werden den Kindern und Jugendlichen täglich umsonst frischer Salat und Obstsalat sowie Wasser und Apfelschorlen angeboten, so Hoppe. Der Caterer beliefert natürlich nicht nur diese Schule, sondern auch weitere Mensen und Kantinen. Aber er hat sich immerhin darauf eingelassen, dass die Schule mehr Wünsche als üblich äußern kann - „wir handelten aus, dass wenigstens die Hälfte der Angebote vegetarisch ist“, berichtet die 55-Jährige.

Problem sind die europaweiten Ausschreibungen

Die Ausschreibung für Caterer läuft europaweit, und alle zwei bis drei Jahre muss neu ausgeschrieben werden. Petra Hoppe sagt: „Es ist ein echtes Problem, dass es hier keine langfristigen Verträge gibt.“ Der Caterer ihres Vertrauens bewerbe sich immer wieder und ist so seit einigen Jahren dabei, aber grundsätzlich sei es schwer, wirklich ausgewogene, gesunde Küche für Kinder anbieten zu können, zumal ein Caterer-Betrieb ja nicht nur die Schule, sondern auch viele weitere Mensen und Kantinen vor allem für Erwachsene beliefere.

Aber: „Das Hauptkriterium ist der Preis“, weiß Petra Hoppe. Würden sich die Schulen gesunde regionale Bio-Küche wünschen, würden sich Caterer gar nicht erst bewerben, weil sie zu den Bedingungen nicht liefern könnten. „Gemäß Ratsbeschluss soll ein Mittagessen einen durchschnittlichen Preis von 2,80 Euro nicht übersteigen“, schreibt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Für die Differenz zu dem tatsächlichen Durchschnittspreis werde von der Stadt ein Zuschuss von aktuell 1,12 Euro gewährt, den Rest zahlen die Eltern. In der IGS List kostet ein Hauptessen die Väter und Mütter 3,30 Euro.

Niedrigverdiener können das Essen nicht immer bezahlen

Wer Hartz IV beziehe, könne über das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung das Mittagessen voll bezahlt bekommen, weiß Armutsexpertin Carolin Butterwegge von der Uni Köln. „Aber Niedrigverdiener können sich das nicht leisten. Ungleichheit gibt es also auch bei der Schulverpflegung.“

Dennoch wollen Schüler- und Elternvertreter auch der IGS List eine „Wende zu mehr Nachhaltigkeit in der Schulverpflegung“. Eine, die sich dafür stark macht, ist 15 Jahre jung, besucht die 9. Klasse und ernährt sich seit 2019 vegan. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass der Klimawandel viel mit Ernährung zu tun hat“, sagt Imke Hamann. In der bis dahin sehr fleischhaltigen Mensa ihrer Schule hätte sie bereits länger nicht gegessen, aber dann sei die Idee geboren, auch mit Hilfe ihrer Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit hier Veränderungen durchzusetzen. „Ja, die Stadt muss auf die Kosten gucken“, sagt sie. „Aber langfristige Schäden wie Gesundheitsprobleme von Schülerinnen und Schülern, die sich nicht richtig ernähren und vor allem der Klimawandel kosten ja viel mehr.“ Eine Umfrage unter ihren Schulkameraden im Mai 2020, an denen mehr als die Hälfte teilgenommen hat, gibt ihr Rückenwind. „Eine Mehrheit hat gesagt, sie könne auf Fleisch verzichten.“

Die Jugend sei da viel offener als viele Eltern, ahnt Holger Michaelsen (44), Elternvertreter im Schulvorstand und mit Hoppe Koordinator im Steuerkreis Nachhaltigkeit. Er, seine Söhne (10,14) und die fünfjährige Tochter, die nach der Grundschule auch die IGS List besuchen wird, sind schon Vegetarier. „Es müssen ja nicht alle vegetarisch essen, aber die Frage ist, ob das Schulessen immer Fleisch enthalten muss. Es kann ja auch eine extra Zusatzkomponente sein, aber eben nicht Standard.“ Für Michaelsen ist das ein großes gesellschaftliches Thema. „Hier geht es um Bildungsgerechtigkeit, Gesundheitsversorgung der Gesellschaft und Nachhaltigkeit“, weiß er. „Wenn wir das Thema gute Ernährung nicht in den Schulen verankern, lernt das ein Teil der Schüler zu Hause nie.“

Naturwissenschaftlerin Petra Hoppe entdeckt auch im Schulunterricht eine gewisse „Schizophrenie“: „Wir stecken viel Energie in den Unterrichtsinhalt, da geht es um gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit, statt einer Klausur wird in dem Kurs ein gesundes dreigängiges Menü gekocht“, erklärt sie. Um dann auf die Realität außerhalb des Kurses zu kommen: „Und dann gehen die Schüler in die Mensa und sehen eben nicht, dass hier gesund gegessen wird, sondern dass das Essen ewig lange warmgehalten wird, sehr fleischlastig ist und die Saucen fetthaltig.“

