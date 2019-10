Verwaltungsneubau: „Darf nicht sein, dass sich Bürger verirren“

Hannover

Lange Wege, unübersichtliche Beschilderung, kein Grün vor dem Gebäude: Die Kritik an dem neuen Verwaltungsbau der Stadt am Schützenplatz hält an. Nun fordert die Politik ein schnelles Gegensteuern. „Es darf nicht sein, dass sich Bürger dort verirren. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was wir mit dem Neubau erreichen wollten“, ärgert sich Elisabeth Clausen-Muradian von den Grünen. Wenn man sich nicht zurechtfinde, ergebe sich automatisch „ein abstoßender Eindruck“.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke hat sich nach mehreren Beschwerden, die an ihn herangetragen wurden, selbst in dem Gebäude umgeschaut. Und auch er hat sich verlaufen. „Wenn es Eingänge B, C und D gibt, gehe ich davon aus, dass A der Haupteingang ist. Das ist aber nicht der Fall“. Engelke fragt sich, „wer das geplant hat. Das hätte jeder Erstsemester-Student besser hinbekommen“.

Breite Flure: Am Schützenplatz hat die Stadt mit mehreren Behörden ihr neues Servicecenter bezogen. In dessen Gängen verirren sich aber regelmäßig Bürger. Quelle: Kutter

Der FDP-Mann fordert: „Wir brauchen ein neues System, das jeder versteht“. Viele Bürger kämen höchstens einmal im Jahr in das Gebäude. Dann müssten sie sich sofort zurechtfinden. „Deshalb sollten wir auch Außenstehende an der Entwicklung eines verständlichen Leitsystems beteiligen“, fordert Engelke. Zudem sollten auch die Mitarbeiter der Stadt daran beteiligt werden.

CDU : Gebäude ist „kühl, unfreundlich, nicht einladend“.

Auch die CDU ist unzufrieden. „Kühl, unfreundlich und nicht einladend“ sei der Eindruck, den das neue Gebäude mache, kritisiert Vize-Fraktionschef Jens-Michael Emmelmann. Und wenn außerdem Abteilungen über mehrere Etagen verteilt würden, sei „schon vom Grundsatz etwas falsch gelaufen“.

Emmelmann fordert deshalb die Stadt auf, genau die Probleme zu benennen, die es in dem Gebäude gibt. Auch der Personalrat soll sich im zuständigen Ausschuss dazu äußern. „Dann können wir als Politik schauen, wo wir helfen können“, so der CDU-Mann, der auch die fehlende Begrünung rund um das Gebäude bemängelt.

Auch die Grünen erneuern ihre Kritik in dieser Sache. „Ohne die Bäume davor, die es eigentlich geben sollte, wirkt das Gebäude wuchtig und erdrückend. Das Mindeste ist, dass dort sehr große Kübel aufgestellt werden“, fordert Clausen-Muradian.

Bauherr und SPD verteidigen das Konzept

Das Grün in Kübeln hat Hanova-Chef Karsten Klaus schon in Aussicht gestellt. Die städtische Wohnungsgesellschaft hat das Gebäude für die Stadt bauen lassen und an diese vermietet. Klaus verteidigt jedoch das Konzept für das Gebäude. Dieses sei „sehr zukunftsträchtig“ gestaltet. Auch für die Wegeführung seien „gute Lösungen“ erarbeitet worden. „Wir haben geliefert, was bestellt wurde und sind davon überzeugt, dass das funktioniert“, versichert Klaus. Er sei allerdings auch „jederzeit bereit, über Optimierungen zu reden“.

Laut Stadt werden diese zum Beispiel für den Eingang B geprüft. Dort befinde sich kein Empfangs- oder Informationsbereich, so dass offensichtlich ergänzende Informationen notwendig seien. Teilweise sei die Ausschilderung in diesem Bereich bereits überarbeitet worden. In Kürze würde noch einmal eine Nachschau mit dem Architekten erfolgen, ob eventuell weitere Anpassungen sinnvoll wären, hieß es auf Nachfrage der NP.

Zufrieden mit dem Gebäude zeigt sich SPD-Mann Florian Spiegelhauer. Er hält das Wegekonzept für „sehr durchdacht“. Allerdings brauche es „vielleicht etwas Zeit, bis sich alles einspielt“ – gerade bei „so einem großen Gebäude“.

Von Christian Bohnenkamp