Krise in der „Groko“ der Region Hannover

HANNOVER

Bislang lief die „Groko Regio“ geräuschlos, vielleicht sogar harmonisch. Nun gibt es den ersten Riss zwischen SPD und CDU in der Regionsversammlung. Auslöser ist eine Pressemitteilung der CDU. Darin fordert die CDU „eine spürbare Entlastung der Städte und Gemeinden“. Und spielt den Ball zurück an Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD). So als hätte die CDU nichts mit dem Thema zu tun.

Hintergrund: Jagau konnte sich mit den Bürgermeistern nicht auf eine Senkung der Umlage (Abgabe der Kommunen an die Region Hannover) einigen. Sein Angebot die Regionsumlage um 55 Millionen zu senken, ging den Stadtoberhäuptern nicht weit genug.

CDU entscheidet über die Umlage

Nun fordert CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek ein „praktikables Anhörungsverfahren“. Das bedeutet: Die Bürgermeister sollen in die Haushaltsaufstellung der Region miteinbezogen werden. Und schlägt das „Cloppenburger Modell“ vor, das auch eine nachträgliche Entlastung der Kommunen vorsieht. Alles ohne Abstimmung mit der SPD.

Silke Gardlo, SPD-Fraktionschefin, findet die Pressemitteilung „merkwürdig“. „Ich hätte erwartet, dass die CDU eine solche Erklärung mit uns abstimmt“, sagt sie. In Wahrheit hat die Regionsversammlung, also auch die CDU, das letzte Wort bei der Regionsumlage. Das gilt für 2020 umso mehr, weil Jagau die Frage der Entlastung der Kommunen vollkommen in die Hände der „Groko Regio“ gelegt hat. Nach den gescheiterten Verhandlungen mit den Bürgermeistern brachte er die Umlage in voller Höhe (799 Millionen Euro) in den Haushalt ein.

Will sich die CDU mit Blick auf die Kommunalwahlen von der SPD absetzen? Gardlo: „Das kann ich mir vorstellen.“

Von Thomas Nagel