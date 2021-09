Krise im Nahverkehr – wie geht es jetzt in Hannover weiter?

Hannover

Noch immer liegen Üstra und Regiobus deutlich hinter ihren Zahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Laut den aktuellsten vorliegenden Daten waren es bei der Üstra im Juli im Vergleich zum selben Monat in 2019 noch rund 35 Prozent weniger. Bei der Regiobus im Mai sogar 48 Prozent. Zudem gingen gut 20 Prozent der Abonnenten verloren. Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) sehen den Nahverkehr bundesweit in einer massiven Krise und haben laut einer aktuellen Studie in der Pandemie eine deutliche Verschiebung hin zum Auto beobachtet. Doch was tun, um diesen Trend aufzuhalten?

Zunächst einmal geht der Großraumverkehr Hannover (GVH) davon aus, dass die Rückkehr des Präsenzunterrichts automatisch einen Schub für die Fahrgastzahlen bringen wird. „Gerade der Schülerverkehr macht bei Regiobus rund 50 Prozent des Fahrgastaufkommens aus“, berichtet GVH-Sprecher Tolga Otkun. Auch bei der Üstra sei deshalb mit einem Anstieg der Fahrgastzahlen zu rechnen. Generell sei „seit Mai ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen“, versichert Otkun.

Aktionen und Prämien für GVH-Abonnenten

Den Rückgang bei den Abonnenten macht der GVH daran fest, dass sich die Anlässe für Mobilität und damit auch den öffentlichen Personenverkehr „schlichtweg reduziert haben“, so der Sprecher. Während der Ferien sei auch nicht mit einem Aufwärtstrend zu rechnen gewesen. „Für viele macht es nachvollziehbarer Weise erst nach dem Urlaub Sinn, sich wieder mit dem Thema Mobilität zu befassen“, glaubt Otkun.

Nun allerdings sind Aktionen geplant, um Abonnenten zurückzugewinnen oder zumindest zu halten. Vom 13. bis 26. September beteiligt sich der GVH an einer bundesweiten Aktion, bei der Abonnenten kostenfrei auch in anderen Verkehrsverbünden unterwegs sein können, zum Beispiel in Berlin oder München. Zudem soll es ab Oktober für drei Monate Prämien für Abo-Einsteiger geben.

Und trotz Pandemie hätten sich auch positive Entwicklungen gezeigt. Laut Sprecher Otkun verzeichnete der GVH bei der Seniorennetzkarte seit Januar einen Anstieg um zehn Prozent. Zudem hätten die schnellen SprintH-Linien, die das Umland direkt mit Hannovers Innenstadt verbinden, vergleichsweise geringe Einbrüche bei den Fahrgastzahlen verzeichnet.

Rückgang nicht nur ein Corona-Problem?

Die Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin haben allerdings auch ein „strukturelles Problem“ im Nahverkehr ausgemacht, das nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei. Auch „fehlende Flexibilität und mangelnde Produktqualität“ seien „starke Motive“, den öffentlichen Verkehr zu meiden, kritisierten sie.

Sprecher Otkun hingegen versichert, dass der GVH auch während der Corona-Pandemie „nicht nachgelassen“ habe, die Verkehrswende voranzutreiben. Neben den schnellen SprintH-Linien wurde für Abonnenten zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen, dass diese täglich 30 Minuten kostenlos Leihräder von Nextbike nutzen dürfen.

SPD will Rufbus Sprinti für alle Umlandkommunen

Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen zudem in den Rufbus Sprinti, der für zunächst dreieinhalb Jahre testweise in der Wedemark, Springe und Sehnde unterwegs ist. Die CDU-Regionsfraktion hatte das Angebot zuletzt scharf kritisiert, unter anderem, weil die Buchung per App gerade für Senioren eine zu große Hürde darstelle.

Laut GVH-Sprecher Otkun wurde mittlerweile jedoch auch die Möglichkeit geschaffen, die Rufbusse telefonisch zu ordern. SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo fordert nun sogar „perspektivisch eine Ausweitung auf alle Umlandgemeinden“. Sie hält den Sprinti eindeutig „für einen Erfolg“.

Von Christian Bohnenkamp