So verändern sich die Krippengebühren in Hannover

Sozialer soll sie endlich werden – die Entgeltstaffelung, die die Krippenbeiträge anhand des Einkommens der Eltern berechnet. Jetzt hat die Verwaltung einen Entwurf vorgelegt. Statt sieben hat sie zehn Einkommensstufen, mit deutlich angehobenem Spitzensatz. Doch die Politik muss erst noch darüber abstimmen.

Seit Einführung der aktuellen Entgeltstaffel 2017 hagelte es Kritik von Elternverbänden und weiteren Betroffenen. Denn mit rund zwei Drittel fielen die meisten Eltern in den Spitzensatz (Stufe 7, siehe Grafik), mussten 320 Euro im Monat für das erste Krippenkind zahlen. Fast der gesamte Rest – etwa ein Drittel – zahlte aufgrund des geringeren Einkommens gar keinen Beitrag (Stufe Null). Dazwischen passiert nicht viel.

Eltern mit bis zu 3200 Euro netto im Monat zahlen weniger

Das soll sich nun ändern. Zum Einen, weil ein „Rechenfehler“ behoben werden soll: Bislang rechnet man ins Einkommen auch das Kindergeld (derzeit 204 Euro pro Kind) ein. „Das führt aktuell in vielen Fällen dazu, dass eine höhere Beitragsstufe erreicht wird“, so Familiendezernentin Rita Maria Rzyski bei der Vorstellung des Entwurfs im Neuen Rathaus am Donnerstag. Die künftige Nichtanrechnung bedeute in der Regel eine günstigere Einstufung.

Stellten den neuen Entwurf vor: Dezernentin Rita Maria Rzyski mit Marcus Belitz (r.) und Jens-Oliver Pietzko (l.) vom Fachbereich Jugend und Familie. Quelle: Nancy Heusel

Zudem werden die Einkommensstufen deutlich erhöht und besser aufgefächert: Statt bis zu Stufe 7 geht es künftig bis Stufe 10 hoch. „Hiervon profitieren alle Entgeltpflichtigen mit Nettoeinkünften von bis zu 3200 Euro“, so Rzyski weiter. Beispielsweise zahlt in der Krippe derzeit bereits die Familie den Höchstbetrag von 320 Euro monatlich, deren Nettoeinkommen inklusive Kindergeld bei 2795 Euro liegt – künftig zahlt man so viel erst ab 3201 Euro – ohne Kindergeld. „Insgesamt werden etwa 56 Prozent aller entgeltpflichtigen Eltern spürbar entlastet“, so die Dezernentin.

Ab 3501 Euro Nettoeinkommen wird es teurer

Andererseits werden die etwas besser Verdienenden künftig auch mehr zur Kasse gebeten. Ab 3501 Euro Nettoeinkommen (ohne Kindergeld) rutscht man in die neue Stufe 8 – und zahlt für das erste Kind in der Krippe 350 Euro, statt wie bisher 320. Im Hort steigt der Beitrag in dieser Stufe von 305 Euro auf 320. Familien mit mehr als 4001 Euro rutschen in Staffel 9 und zahlen 380 Euro (350 Euro für Hort) und Familien mit mehr als 6000 Euro im Monat netto zahlen 480 Euro fürs erste Krippen-, 450 Euro für das erste Hortkind. Unterm Strich wird es also für die neuen Stufen 0 bis 7 in der Regel günstiger, für die Stufen 8 bis 10 teurer.

Mit dieser Reform habe man die „Quadratur des Kreises“ versucht, wie die Dezernentin betonte: „Wir wollen viele entlasten, aber die Kosten nicht in astronomische Höhen treiben.“ Durch die neue, „sozialere“ Staffel sinken die städtischen Einnahmen durch die Beiträge von 17 Millionen Euro jährlich auf 16 Millionen. Ein Zuschussgeschäft war die Kinderbetreuung für die Stadt aber auch schon zuvor: Nur rund 15 Prozent der Kosten werden durch die Elternbeiträge aufgefangen. Das sei so in Ordnung, so die Dezernentin: „Die Staffelung soll Eltern entlasten, nicht eine Einnahmequelle für die Kommunalverwaltung sein.“

Die neue Staffelung soll zum 1. August 2020 in Kraft treten – parallel zur ebenfalls umstrittenen Abschaffung des Geschwisterbonus. Nicht zuletzt wollte man seitens der SPD die Mehrbelastung für Familien mit zwei Kindern in der Betreuung durch die sozialere Entgeltstaffelung abfedern.

Doch zunächst muss die Politik den Entwurf der Verwaltung noch absegnen. Am kommenden Montag wird im Jugendhilfeausschuss über die Staffelung debattiert. Findet er dort Zustimmung, muss er am 27. Februar im Rat abgesegnet werden.

Den Anstoß für die Reform der seit langem als unsozial kritisierten Staffelung hatte die Politik im Herbst mit einem mehrheitlichen Beschluss angestoßen. Es gilt also als wahrscheinlich, dass die Reform im August tatsächlich in Kraft tritt. Übrigens: Als Hilfe im Entgeltstaffel-Dschungel will die Stadt dann für Eltern einen Staffelrechner online anbieten.

Von Simon Polreich