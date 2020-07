Hannover

Warum begehen manche Menschen solch monströse Taten? Viele versuchen das zu verstehen, und daher gibt es in Deutschland ein riesiges Interesse an Geschichten über wahre Verbrechen – meint Lydia Benecke. Die 37-Jährige ist eine der bekanntesten Kriminalpsychologen in Deutschland.

Das Leid ist schon riesengroß, wenn ein Partner oder ein Kind getötet wird. Wie wirkt es sich dann noch aus, wenn der Täter nicht gefasst wird?

Bei einer ungeklärten Tat ist es besonders schwierig, damit zu leben. Viele Betroffene wollen ja Antworten: Wie waren die Todesumstände und warum hat der Täter das getan? Sie möchten damit abschließen, viele möchten, dass der Täter bestraft wird. Das kann dann über Jahrzehnte ein Thema und sehr zermürbend für die Angehörigen sein, wenn der Fall nicht abgeschlossen ist.

Wie ist es bei Vermisstenfällen, wie zum Beispiel bei Inka Köntges, die seit dem Jahr 2000 verschwunden ist?

Da fällt das Verarbeiten der Tat besonders schwer, weil man sich immer wieder fragt, ob der oder die Verschwundene nicht doch noch lebt. Man kann nicht richtig trauern, weil die Gewissheit fehlt, was passiert ist. Diese Unklarheit beschäftigt Angehörige fortwährend.

Wie gehen Polizisten damit um, wenn ein Fall ungeklärt bleibt? Manche reden darüber ganz offen, andere wollen das auch im Ruhestand nicht. Einer sagte: „Dann kann ich nicht mehr schlafen, wenn wir die Schublade wieder aufmachen.“

Da gibt es tatsächlich nicht die typische Reaktion. Die Mordermittler wollen natürlich den leidenden Familien helfen. Und einige Fälle gehen ihnen besonders nahe, wenn sie beispielsweise selber ein Kind haben, das so alt ist wie ein Opfer. Da kann die Enttäuschung dann groß sein, wenn der Fall nicht gelöst werden kann.

Eine Schülerin wurde zerstückelt, ebenso ein Rentner. In den 70er Jahren legte ein Unbekannter Körperteile an verschiedenen Orten in Hannover ab. Was geht in den Tätern vor, die so etwas tun?

Ach, das ist meistens eine ganz pragmatische Entscheidung aus der Situation heraus. Wer tötet, hat natürlich das Problem: Was mache ich mit der Leiche? Das ist nicht so einfach. Da fällt manchen Tätern die Möglichkeit ein, sie zu zerkleinern, um den Transport deutlich zu erleichtern und auch eventuell die Identifizierung zu erschweren. Einen Leichnam einfach wegzutragen, ist in manchen Tatszenarien keine praktikable Lösung. Leichen zu zerkleinern, um damit ein persönliches Bedürfnis zu befriedigen, kommt eher selten vor.

Aber für die Angehörigen ist das besonders schlimm, vor allem, wenn wie im Fall Yasmin Stieler nicht alle Körperteile gefunden werden.

Ja klar. Wenn sie nach der Tat noch besonders grausame Details hören, vergrößert sich das Entsetzen. Das macht die Verarbeitung der Tat noch schwieriger. Ein Begräbnis ist ja ein Ritual der Trauerbewältigung. Und wenn man dann nicht den ganzen Menschen beerdigen kann, ist das eine zusätzliche psychische Belastung in einer ohnehin schwierigen Situation.

Die Verbrechen sind entsetzlich – trotzdem beschäftige sich damit so sie viele Menschen. True-Crime-Zeitschriften boomen. Woher kommt diese Faszination?

Schon immer fanden Menschen schwere Straftaten interessant. Schon in Jahrhunderte alten Fällen hat man die Verbrecher entmenschlicht, man hat sie zu Monstern und Bestien gemacht. Auch heute spricht man von einer unmenschlichen Tat. Diese lässt sich gefühlsmäßig nicht verbinden mit der eigenen Vorstellung vom Menschsein. Da kommen die Fragen auf, wie jemand so etwas Grausames tun kann und somit auch was den Täter eigentlich von einem selbst unterscheidet. Oftmals ist es ja auch so, dass der Täter der nette Nachbar von nebenan war. Solche Fälle erregen Aufmerksamkeit. Das ist wie bei einem Unfall auf der Autobahn – unwillkürliches Gaffen, obwohl es irrational ist, weil da eine Gefahrenquelle ist, auf die unser Gehirn aus evolutionären Gründen automatisch die Aufmerksamkeit lenkt. Viele fragen sich dann: Würde ich es merken, wenn mein netter Nachbar oder Freund ein Täter wäre?

Und, können sie?

Nein. Viele konsumieren True-Crime-Geschichten, um der Sache näher zu kommen. Aber die meisten Täter verhalten sich komplett unauffällig - sie haben wie jeder andere Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Hobbys und leben diese Teile ihres Lebens auch wie jeder andere. Da ist die Chance sehr gering, Anzeichen zu erkennen.

Bei Ihren Vorträgen sind Frauen häufig in der Mehrzahl. Haben die ein besonderes Interesse am Verbrechen?

In der Tat sind häufig zwei Drittel der Besucher Frauen. Es gibt auch die Tendenz, dass Frauen häufiger Crime-Bücher kaufen als Männer. Ausreichende Forschungsergebnisse zu diesbezüglichen Geschlechtsunterschieden gibt es aber nicht, das würde ich mir mal wünschen, dass das umfassend untersucht wird.

Woher kommt aber das weibliche Interesse?

Meine These: Frauen scheinen sich mehr für Psychologie zu interessieren, sie wollen wissen, wie Menschen ticken. Psychologie-Studierende sind seit Jahrzehnten international zu drei Vierteln weiblich. Ob das aber tatsächlich die Erklärung ist, wird künftige Forschung hoffentlich aufzeigen.

Finden denn die alten ungelösten Fälle genug Beachtung bei der Polizei?

In den letzten Jahren wurden in unterschiedlichen Regionen neue Cold-Cases-Einheiten eingerichtet. Es gibt ja auch neue Ansätze und neue Methoden, die Fälle wieder anzugehen. Und es ist eine gute Botschaft der Polizei an die Angehörigen: Die Fälle und ihre Opfer werden nicht vergessen. Technisch ist da ja viel möglich. In den USA werden derzeit haufenweise Cold-Case-Fälle aufgeklärt mit einer neuen Methode.

Welche ist das?

Immer mehr Menschen, auch in Deutschland, geben Speichelproben für öffentlichen DNA-Datenbanken ab, um so mehr über ihre Vorfahren und eventuell entfernte Verwandte herauszufinden. In den USA ist das sehr beliebt. Die US-Ermittler nutzen diese Datenbanken. Sie vergleichen DNA-Spuren von alten Fällen mit den in den Datenbanken gespeicherten DNA-Profilen. Auffällige Ähnlichkeiten weisen auf eine – wenn auch möglicherweise entfernte – Verwandtschaft hin. Dann wird über Stammbäume weiter ermittelt und meistens kann die Person, deren DNA dem alten Fall zuzuordnen ist, dann identifiziert werden. In Deutschland ist das aber nicht möglich.

NP-Steckbrief

*1982 in Bytom, Polen. Lydia Benecke gehört durch zahlreiche Fernsehauftritte (unter anderem Expertin bei Aktenzeichen XY ... ungelöst) und Publikationen zu den bekanntesten Kriminalpsychologen in Deutschland. Die 37-Jährige studierte Psychologie, Psychopathologie und Forensik an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2009 ist sie als Diplom-Psychologin mit Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Gewalt- und Sexualstraftaten tätig.Sie arbeitet in einer Ambulanz für Sexualstraftäter sowie einer Sozialtherapeutischen Anstalt (spezielle Form von JVA) mit erwachsenen Sexualstraftätern, Gewaltstraftätern und Jugendlichen. Sie verfasste mehrere kriminalpsychologische Bücher und erstellte psychologische Profile über Serienmörder aus Deutschland, Frankreich und auch Kolumbien. In ihrem jüngsten Buch „Psychopathinnen“, beschäftigt sie sich mit Mörderinnen – und warum Frauen töten. Sie ist selbstständig als Fortbilderin, Referentin und kriminalpsychologische Beraterin tätig. Lydia Benecke lebt in Köln.

Von Christian Lomoth