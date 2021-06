Hannover

Der Kriminologe Christian Pfeiffer befürchtet eine erneute Rachetat, sollte das 30-jährige Opfer aus Hannover vom Donnerstag Mitglied einer kriminellen Bande sein.

Professor Pfeiffer, in Celle erschießt ein 78-Jähriger seine 49-jährige Vermieterin vor einem Gütetermin im Gericht. In Hannover gibt es auf einer belebten Kreuzung nach dem Freispruch eines 30-Jährigen eine Schießerei wie im „Wilden Westen“. Nehmen die Menschen jetzt das Gesetz selbst in die Hand?

Nein, die Zahl der Tötungen durch Schusswaffen ist bei uns in den vergangenen 30 Jahren um 80 Prozent gesunken. Deutschland steht im Vergleich zu England, Frankreich oder Schweden sehr gut da. Vor allem in Schweden sind Schießereien durch ausländische Milieu-Banden dramatisch gestiegen. Aber es sind dort Schießereien zwischen den Banden, die Normalbevölkerung ist eher nicht betroffen. Die beiden Schießereien von Donnerstag bei uns sind aber unterschiedlich zu bewerten.

Wie bewerten Sie den Fall in Celle?

Hier geht es um den klassischen Fall von Ohnmacht. Wenn man alt, starr und nicht mehr gedanklich flexibel ist, um auf Gütetermine eingehen zu können, sondern nur noch seinen Frust schiebt, wenn man dann noch über Schusswaffen verfügt, dann ist es nicht auszuschließen, dass so jemand seinen Abschied nimmt und noch jemanden mit sich reißt. Das ist das klassische Grundmuster von Menschen, die sich ohnmächtig, gedemütigt, frustriert fühlen und über eine Waffe verfügen.

Im Fall von Hannover soll es ursprünglich um eine Liebesbeziehung gegangen sein. Gleichzeitig spielte sich die Vorgeschichte mutmaßlich im Rotlichtmillieu unter Kosovo-Albanern ab…

Wenn, wie im Vorfeld dieser Geschichte, mehrere bewaffnete Männer aus Bremen anrücken, dann geht es vor allem um Macht, Respekt, Hierarchien, Männerehre, aber vermutlich nicht um Liebe. Dass solche Racheakte im Milieu passieren, ist für importierte Macho-Kulturen nichts besonderes. Sollte der Getötete ein Banden-Mitglied gewesen sein, dann ist das sehr ernst zu nehmen.

Sehen Sie die Gefahr einer erneuten Blutrache?

Ja. Wenn der Getötete selber Mitglied in einer entsprechenden Gruppierung war, dann kann es so zugehen wie in Italien. Dann schaukeln sich die Dinge hoch, dann werden die Männer seiner Gruppierung sich ihrerseits rächen wollen. Das ist Sache der Polizei, die Hintergründe auszuloten. Man muss aber auch sagen, dass die Polizei die Banden bei uns recht gut im Griff haben, solche Schießereien sind nicht deutschlandtypisch.

Die Fälle können dennoch Ängste in der Bevölkerung verstärken. Wie groß ist die Gefahr, selbst Opfer zu werden?

Sehr gering, Tötungsdelikte sind in Deutschland seit 2000 rückläufig. Mit einer Ausnahme: Die Gefahr, Opfer eines innerfamiliären Tötungsdelikts zu werden, ist 2020 im Vergleich zu 2019 für Männer um 17 Prozent, für Frauen um 27 Prozent gestiegen. Nach einem langen Trend von rückläufiger Zahlen ist das zurückzuführen auf den Stress in der Enge des Pandemie-Lockdowns.

Von Petra Rückerl