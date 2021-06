Kriminelle Vereinigung? Jetzt ermitteln Celler Terrorismus-Experten gegen die „Calenberger Bande“

Hannover/Celle

Im Januar waren die Ermittlungen gegen die Neonazi-Gruppierung „Calenberger Bande“ verstärkt in Gang gekommen, nachdem die Antifa-Internetseite Indymedia Informationen wie Namen und Adressen von einigen Mitgliedern der Gruppe veröffentlicht hatte. Damals wurden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Hannover geleitet. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft in Celle übernommen, mit der dort angesiedelten Zentralstelle Terrorismusbekämpfung, wie Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier am Donnerstag bestätigte.

Ermittlungen eines anderen Kalibers: Denn geprüft werde nun, ob es bei der „Calenberger Bande“ Anhaltspunkte für die Bildung einer kriminellen Vereinigung geben könnte. Das Verfahren richtet sich gegen acht Beschuldigte aus der Region Hannover, darunter den einschlägig bekannten Neonazi Patrick K., der der inzwischen verbotenen Gruppe „Besseres Hannover“ angehörte. K. hatte in seinem Auto das Kostüm des berüchtigten „Abschiebärs“ transportiert.

Hakenkreuzschmiereien und Plakat

Den Verdächtigen werden Sachbeschädigungen in Form von Hakenkreuz- und anderen Farbschmierereien, Plakataktionen sowie der Verwendung von verbotenen Symbolen vorgeworfen. Im November 2018 hatte es erste rassistische Farbschmierereien in Ronnenberg gegeben. „Moslems töten“, „Islam¿ Nein!“’ und „Kanacken raus“ hatten Unbekannte an die Fassade der KGS-Sporthalle gesprüht. In Ronnenberg und Gehrden und mehreren Stadtteilen Hannovers rief im September 2019 die „Calenberger Bande“ mit Flugblättern zu Aktionen auf und verteilte Handzettel, um Unterstützer anzuwerben.

Die hannoverschen Ermittler hatten noch geprüft, ob die „Calenberger Bande“ auch etwas mit zwei Brandanschlägen im Mai und November 2019 zu tun haben könnte. Im Mai war in Hemmingen ein Feuer vor der Haustür eines Mitglieds der Jüdischen Gemeinde Hannovers gelegt worden, im November vor der Haustür einer kurdischen Familie in Hannover-Bornum. Beide Fälle sind aktuell jedoch nicht Gegenstand der Ermittlungen der Celler Behörde.

Rechte Kochshow auf Youtube

Patrick K., der Kopf von „Besseres Hannover“, macht nach dem Verbot der Gruppe 2012 weiter. Als rechter Liedermacher und mit einer vermeintlichen Kochshow auf Youtube verbreitete er rechtes Gedankengut. 2015 wurde er zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte mehrere Parteibüros der SPD und der Linken in der Region Hannover sowie den grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler attackiert.

Von Andreas Krasselt