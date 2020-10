Kriminalitätsstatistik: So sicher ist Hannover – die Straftaten 2019

Hannover

Hannovers Mitte ist weiterhin der kriminellste Stadtteil der Landeshauptstadt, in Vahrenhiode steigt die Zahl der Drogendelikte, und in Kirchrode gibt es weniger Diebstahlsdelikte. Polizei und Stadt haben am Freitag den Sicherheitsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht. Die Kriminalstatistik ist auf einzelne Stadtteile heruntergebrochen, im gesamten Stadtgebiet flossen darin 69.613 Straftaten ein, von denen 63.404 den 13 Stadtbezirken beziehungsweise 51 Stadtteilen zugeordnet werden. Die Gesamtzahl der Straftaten ist im Vergleich zu 2018 allerdings leicht zurückgegangen.

Der Sicherheitsbericht betrifft ausschließlich Delikte, die einen Bezug zum öffentlichen Raum haben oder das Sicherheitsempfinden der Bürger vor Ort im besonderen Maße beeinflussen: Raubdelikte, Körperverletzungen, Diebstahlsdelikte, Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte. Stadt und Polizei betonen, die Veröffentlichung diene nicht dazu, Stadtteile zu vergleichen und so möglicherweise zu stigmatisieren.

Hier können Sie für Ihren Stadtteil die Zu- oder Abnahme der Straftaten der vergangenen Jahre vergleichen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert und mit weiteren Grafiken angereichert.

Von NP