Zwei Mädchen in Kanal geschubst

Hannover

Ein unbekanntes Trio hat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei Mädchen in Groß-Buchholz in den Mittellandkanal gestoßen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden Jugendlichen am Nachmittag auf einem Spielplatz in Höhe der Straße Gimpelsteg aufgehalten, gingen dabei auch an das an dieser Stelle unbefestigte Ufer des Mittellandkanals. Unbemerkt näherten sich wenig später die drei unbekannten Männer – wohl so um 17 Jahre alt – packten die beiden und warfen sie in den Kanal. Obwohl eines der Mädchen nicht schwimmen kann, gelang es den beiden gemeinsam, sich unverletzt an das Ufer zu retten.

Nun suchen die Beamten des Polizeikommissariats Misburg dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 35 17 zu melden.

