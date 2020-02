Einbrecher: Zwei in Haft, zwei wieder frei

Hannover

Am Freitag gegen 18 Uhr hat die Polizei in Hannover-Ahlem vier Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Am Ahlemer Holz festgenommen. Für zwei der Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die vier Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie nahmen Schmuck und andere Wertgegenstände mit. Die Tatverdächtigen (17, 24, 27, 36 Jahre) wurden kurz danach in der Nähe angetroffen und von Polizeibeamten kontrolliert – wobei Aufbruchwerkzeug zum Vorschein kam.

Fehlende Haftgründe bei zwei Tätern

Außerdem wurden Schmuck, Uhren und Bargeld gefunden. Zwei der Tatverdächtigen (24, 36 Jahre) wurden daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Die beiden Komplizen durften die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund fehlender Haftgründe wieder verlassen.

Für Informationen, wie sie ihr Eigentum effektiv gegen Einbrecher schützen können, kontaktieren Sie die Beamten der technischen Prävention der Polizei Hannover. Kontaktdaten und allgemeine Informationen erhalten Sie auch hier.

Von Ralph Hübner