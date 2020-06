Randaliert am Steintor: Ein anscheinend verwirrter Man hat in Hannover nahe des Steintors Passanten angepöbelt, teils auch bespuckt, wurde dann handgreiflich – und ist nun auf der Flucht.

Verwirrter Mann pöbelt in Hannover am Steintor: Der Rettungsdienst versorgte die beiden verletzten Männer, die Opfer mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Quelle: Peer Hellerling