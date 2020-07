Hannover

Von Sonntag auf Montag sind nach Angaben der Polizei zwischen 17 und 7 Uhr in Hannover mehrere Auto zerkratz worden. Betroffen waren demnach Fahrzeuge, die in den Stadtteilen List und in Groß-Buchholz in den Straßen Gottfried-Keller-Straße, Dingelstedtstraße, Achenbachstraße, Corneliusstraße sowie in der Lenbachstraße abgestellt gewesen sind.

Laut Polizei haben am Montagvormittag mindestens 14 Autobesitzer Lackschäden an ihren Fahrzeugen festgestellt. Die Schäden wurden vermutlich mit einem harten spitzen Gegenstand im Vorbeigehen an der Gehwegseite des Autos verursacht. Die Kratzer erstreckten sich oft über die gesamte Fahrzeuglänge auf der Beifahrerseite. Teilweise seien auch Kreise in den Lack von Motorhauben geritzt worden. Der jeweilige Sachschaden dürfte nach Einschätzung der Polizei mindestens im vierstelligen Bereich liegen.

Anzeige

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den beiden betroffenen Wohngebieten gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0511 / 1 09 27 17 bei der Polizei zu melden.

Von rahü