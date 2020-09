Hannover

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Misburg überfallen. Der Mann hat dabei kurz nach 11 Uhr einen Angestellten (56) mit einer Stichwaffe bedroht. Nachdem der mit einem Mundschutz maskierte Täter in den Besitz des geforderten Geldes gekommen war, flüchtete er in Richtung der Hannoverschen Straße und von dort weiter Richtung „Meyers Garten“.

Der Täter wurde von dem Zeugen als etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er habe eine schlanke Figur und „ein südosteuropäisches Aussehen“. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen oder dunkelblauen Trainingsjacke mit einem mutmaßlichen Nike- sowie einem Vereinslogo im Brustbereich bekleidet. Zudem trug er eine dunkelgraue Hose, weiße Handschuhe sowie ein schwarze Schirmmütze (Basecap). Das Gesicht war mit einem weißen Mundschutz bedeckt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511 / 1 09 55 55 melden.

Von rahü