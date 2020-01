Lehrer verliert Pension wegen sexuellen Missbrauchs

Hannover

Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Hannover hat heute entschieden, das einem früheren Berufsschullehrer wegen sexuell motivierter Übergriffe auf Schüler das Ruhegehalt aberkannt wird.

Wird das Urteil rechtskräftig, verliert er seinen Beamtenstatus, erhält künftig nur noch eine gewöhnliche Rente – so, als ob er als Angestellter rentenversichert gewesen wäre. Das Land Niedersachsen müsste ihn dafür nachversichern. Diese Rente würde laut dem Gericht erheblich geringer ausfallen als seine Beamtenpension gemäß der Besoldungsgruppe A12.

Elf Monate für 14 Fälle

Der Noch-Beamte (67) war Lehrer an einer Berufsschule in Hannover. Im März 2016 verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 14 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten. Hätte das Urteil auf mindestens zwölf Monate gelautet, wäre ihm damals schon der Beamtenstatus aberkannt worden und er wäre aus dem Dienst entfernt worden.

Nachdem das Urteil rechtskräftig geworden war, hat die Niedersächsische Landesschulbehörde 2017 vor dem Verwaltungsgericht Disziplinarklage erhoben mit dem Antrag, dem Lehrer – er ist jetzt seit Februar 2018 im Ruhestand - das Ruhegehalt abzuerkennen.

Acht weitere Fälle zugegeben

In der Disziplinarklage warf die Landesschulbehörde dem Beamten nicht nur die bereits strafrechtlich sanktionierten 14 Fälle sexuellen Missbrauchs von drei Schülern vor: Zudem ging es um sexuell motivierte Übergriffe auf acht weitere Schüler, überwiegend aus der Zeit zwischen Dezember 2011 und April 2014.

Die Übergriffe sollen sich in der Wohnung des Lehrers abgespielt haben. Die damals in der Regel zwischen 16 und 18 Jahren alten männlichen Auszubildenden sollen die Übergriffe nur deshalb über sich ergehen lassen haben, weil sie berufliche Konsequenzen fürchteten. Der Lehrer griff ihnen unter anderem in die Hose und streichelte sie im Intimbereich, weitestgehend ohne direkten Hautkontakt.

Nur unter Druck

Das hatten die Ermittlungen im Rahmen des 2017 gestarteten Disziplinarverfahrens ergeben – und dem ist das Gericht nun auch gefolgt und gelangte zu der Auffassung, dass die Schüler nur unter dem Gefühl des Drucks für ihre Ausbildungssituation die sexuellen Handlungen zuließen.

Der ehemalige Lehrer war nicht erschienen – er ist seit langem krank, eine Verhandlungsfähigkeit nicht mehr in Sicht. Durch seine Anwältin ließ er mitteilen, dass es die sexuellen Handlungen gegeben habe, sie aber rein auf Freiwilligkeit beruht hätten und einvernehmlich gewesen seien.

Psychische Folgen wiegen schwerer

Das Gericht wog auch die von dem Beamten vorgebrachten mildernde Faktoren ab (Geldzahlungen an die Opfer, Krankheit, laut Beurteilungen guter Lehrer und ansonsten unbescholten) – vertrat aber die Auffassung, dass diese von den Folgen für die Opfer, die alle unter psychischen Probleme litten, mehr als aufgewogen werden. Die Opfer hätten nur mitgemacht, weil er ihnen gegenüber zu verstehen gegeben hatte, Macht über sie und ihren Ausbildungserfolg zu haben.

Weil er damit als Lehrer ein besonders schweres Dienstvergehen begangen hat und – wäre er noch im aktiven Dienst - nicht mehr tragbar wäre und aus dem Dienstverhältnis entfernt werden würde, müsse ihm das Ruhegehalt aberkannt werden.

Gegen das Urteil ist noch Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht möglich. Aktenzeichen 18 A 2325/17

Von Ralph Hübner